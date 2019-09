Vali Baruş, İHKİB’nin Toplantısına Katıldı

Bir otelde düzenlenen toplantıya Vali Aydın Baruş, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Azerbaycan Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı, İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gültepe, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, MİAD Başkanı Yunus Akdaş ve İş Dünyasının temsilcileri katıldı.

Katılımcıları Malatya’da görmekten duyduğu mutluluğu ifade ederek sözlerine başlayan Vali Baruş, “Malatya’nın ismi çok eski kaynaklarda Maldia, Melita gibi isimlerle anılıyor. Bal diyarı demek, bal ülkesi demek. Bu bal ülkesi ibaresi Malatya çok bereketli bir yer, güneşi doyasıya alan ve su kaynakları da tarımsal üretimi destekleyen bir yer olması münasebetiyle çok lezzetli meyvenin, sebzenin yetiştiği bir yer, muhtemelen ismi buradan gelmiş olabilir. Bugün de bu bal ülkesi olmasının ifadesini kayısı da buluyoruz. Kuru kayısı üretiminde dünyanın birinci şehri ayrıca Türkiye kayısı üretiminin, kuru kayısı üretiminin %90’ınını temin ediyor. Dünya kuru kayısı üretiminde %65 ile yetmişini temin ediyor ve yıllık yaklaşık 250 ila 350 milyon dolar civarında kuru kayısı ihracatımız var. Tabi Malatya uzun yıllar tarım ve hayvancılık üzerine gitmiş bir il ama özellikle 1980’li yıllardan sonra buradaki sanayileşme hareketinin arttığını görüyoruz. Organize Sanayi Bölgelerinin de kurulması ile birlikte bugün merkezde iki organize Sanayi bölgemiz var şu anda oradaki yaklaşık 300’ün üzerinde olan işletmemizde yaklaşık 23.000 civarında insanımız istihdam ediliyor ve bu istihdamın yaklaşık %60’ının tekstil ve hazır giyim sektöründe çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla Malatya için Tekstil ve hazır giyim sektörü çok çok önemli. Bunun temeli daha önceden Malatya’dan giderek büyük şehirlerimizde özellikle İstanbul’da tekstil ve hazır giyim sektöründe başarılı olmuş çok değerli işadamlarımız ve onların buraya gelip yatırımlarını yapmaları bir ivme yakalanmasına imkân vermiş. Biz hazır giyim ve tekstil sektörünün ilimiz için çok çok önemli görüyoruz. Ben de birinci Organize Sanayi Müteşebbis Heyetinin Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak sanayicilerimizin sıkıntılarını, problemlerini veya yapılması gerekenleri yakinen biliyorum. Ticaret ve Sanayi Odası başkanımız ile birlikte sanayicilerimizin işini kolaylaştırmak için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Devletin kurumları İŞKUR, diğer kurumlarımız da bu yönde yardımcı olmaları için ben her zaman yardıma hazırım. Bire bir sanayicilerimiz Malatya’ya yatırım yapmak istedikleri takdirde bütün kurumlar nezdinde yapılabilecek her şeyi ben takip etmeye hazırım. Bundan emin olunuz. Yeter ki Malatya’mız tekstil, hazır giyim sektöründe Türkiye’nin sayılı illerinden biri haline gelsin, bunun için çalışıyoruz. Çünkü istihdam açısından çok önemli, bu sektör istihdamı yoğun bir sektör. Buralarda da vatandaşlarımızın, genç nüfusumuzun en fazla istihdama ihtiyacı var. Onun için sizleri çok çok önemsiyoruz ve Malatya’ya gelişiniz bizi onurlandırmıştır. Ayrıca teknik anlamda tekstil sanayisinin ihtiyacı olan insan gücü anlamında, insan gücünü yetiştirme anlamında da hem Üniversitemizin hem Milli Eğitimimizin çalışmaları var. Organize Sanayi Bölgemizde Mesleki ve Teknik Lisemiz var. Öğrenci mevcudu 1000’in üzerinde. Meslek Yüksek Okulumuzda yaklaşık 600 öğrenci ile faaliyete başlayacaklar. Yine Organize Sanayi Bölgesi içerisinde Meslek Eğitim Merkezi kurma projemiz var onu da inşallah yakın zamanda gerçekleştireceğiz. Diğer taraftan mevcut İŞGEM’i genişleterek en azından 16 küçük firmamızın gelip işini geliştirebileceği bir merkezde mevcut İŞGEM’e ekleme çalışmalarımız var. Bütün bu çalışmalarımız sizler gibi değerli işadamlarımızı ve Türkiye için gerçekten insanlara istihdam sağlayarak ekonomiye çok değerli katkılar sunan iş adamlarımızın, iş kadınlarımızın işini kolaylaştırmak için, bundan emin olunuz. Bizler Organize Sanayi Yönetimi olarak hem de devletin buradaki temsilcisi olarak sizleri her zaman ağırlamaktan burada görmekten memnuniyet duyacağımızı ifade etmek istiyorum. Malatya’ya bal diyarına tekrar hoş geldiniz, sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum” dedi.

Toplantı İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gültepe tarafından Vali Baruş, AK Parti Milletvekili Tüfenkci, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sadıkoğlu, İnönü Üniversitesi Rektörü Kızılay ve MİAD Başkanı Akdaş’a plaket takdimi ile sona erdi.

MGH - Haber Merkezi (Basın Bülteni)