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18 Haziran 2019 Salı 19:05

Yazıhan'da Sera OSB Yer Seçim Toplantısı düzenlendi

Yazıhan Kaymakamlığı Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya Yazıhan Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ve teknik elemanlar katıldılar.

Yazıhan'da Sera OSB Yer Seçim Toplantısı düzenlendi
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Düzenlenen toplantıda, İlimiz Yazıhan İlçesi Gövük Mahallesi sınırları içerisinde Kuruçay dere yatağı üzerinde bulunan mülkiyeti hazineye ait toplam 890 dekar alan üzerinde kurulması planlanan Malatya-Yazıhan Tarıma Dayalı ihtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına yönelik, Yönetmelik gereği Yer Seçim Komisyonu oluşturuldu.

Toplantıya katılan ilgili Kurum ve Kuruluşların temsilcileri görüşlerini bir ay içerisinde bildireceklerdir. Kurum ve kuruluşlardan yer ile ilgili herhangi bir sorun bildirilmediği takdirde Yer Seçim Komisyonu toplantısı neticesinde bahsedilen yerin kesinleşmesi sağlanarak Tarıma Dayalı ihtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğinin oluşturulması aşamasına geçilecektir.

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