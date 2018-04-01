1 milyon liralık elbise göz kamaştırıyor

Diyarbakır’da dün başlayan 2. Mezopotamya Mücevher Fuarında sergilenen altın elbise ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. 7 kilogram ağırlığında olan ve 1 milyon 100 bin lira değer biçilen altından elbise alıcısını bekliyor.Sereks Fuarcılık...

Diyarbakır’da dün başlayan 2. Mezopotamya Mücevher Fuarında sergilenen altın elbise ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. 7 kilogram ağırlığında olan ve 1 milyon 100 bin lira değer biçilen altından elbise alıcısını bekliyor.

Sereks Fuarcılık tarafından Diyarbakır’da ikincisi düzenlenen Mezopotamya Mücevher Fuarı dün kapılarını ziyaretçilere açtı. İlk gün oldukça yoğun ziyaretçinin katıldığı fuar ikinci günde de dolup taştı. 500 milyon lira değerindeki iki ton altının sergilendiği fuarda tüm gözler, 7 kilogram altından yapılan ve değeri 1 milyon 100 bin lira olan elbiseye çevrildi.

Altından elbiseyi yaptırıp fuarda ziyaretçilerin beğenisine sunan Zerya Gold Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Kaya, katılımcılardan ve ziyaretçilerden memnun olduklarını söyledi. Kaya, "Hem şehir esnafı olarak hem fuar katılımcıları olarak fuarın gidişatından memnunuz. Zerya perakende mağazaları olarak hizmet vermekteyiz. Nuzar olarak da kuyumcu esnafımıza toptan hizmet vermekteyiz. Yaklaşık 500 kuyumcu esnafımıza üretim yapıyoruz. Türkiye’nin birçok ili ile Dubai ve Amerika Birleşik Devletlerine kadar ürün gönderdik. Altından elbisemizi sipariş üzerine vücut ölçülerine göre yapıyoruz. Mankenin üzerindeki altından elbisenin ağırlığı yaklaşık 7 kilogram, piyasa değeri olarak 1 milyon 100 bin lira kadar bir değeri var. Fuara ise 150 kilogramlık bir altınla katıldık. Fuar beklentilerimizi karşılıyor. İstediğimiz yoğunluğu aldık. 70’e yakın istihdam sağlıyoruz. 4 farklı mağaza ile müşterilere hizmet vermekteyiz. Atölyemizde ise 45 kişi çalışıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük atölyesine sahibiz. El işi ve dökümde bölgedeki en büyük firmayız" dedi.

2. Mezopotamya Mücevher Fuarı 27-29 nisanda ziyaretçilere açık olacak.