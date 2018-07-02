2018 sezonunun en büyük gemisi Kuşadası’na yanaştı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Ege Port Limanı, sezonun en büyük gemisi olan ’Marella Dıscovery 2’yi ağırlamaya başladı.Bahama bayraklı ’Marella Discovery 2’ adlı yolcu gemisi ile gelen bin 846 yolcudan 300’ü otobüslerle...

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan Ege Port Limanı, sezonun en büyük gemisi olan ’Marella Dıscovery 2’yi ağırlamaya başladı.

Bahama bayraklı ’Marella Discovery 2’ adlı yolcu gemisi ile gelen bin 846 yolcudan 300’ü otobüslerle Efes ve Meryem Ana turuna çıktı. Tur programına katılmayan bin 546 yolcu ve 744 personel Kuşadası kent merkezine yöneldi.

264 metre uzunluğunda 70 bin groston ağırlığındaki yolcu gemisi ’Marella Discovery 2’nin Kuşadası’na ilk seferini gerçekleştirdiğini belirten Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Azizi Güngör, "Marella Discovery 2, Kuşadası Ege Port limanına Ağustos ve Ekim aylarında 2 sefer daha düzenleyecek. Yunanistan’ın Siros Adası’ndan bu sabah gelen yolcu gemisi, çoğunluğu İngiliz bin 846 yolcu ve 744 personel taşıyor. Gemi yolcularının çoğunluğunun tur programına katılmayarak kent merkezine yöneldi. Yolcuların gezmeyi ve alışveriş yapmayı tercih etmesi Kuşadası esnafına büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Kuşadası Limanı’nın ülkenin en çok tercih edilen liman işletmecisi olduğunu belirten Güngör, 2018 kruvaziyer turizm sezonunda Ege Port Limanı’na 2018 sezon başlangıcından bu yana toplam 59 gemi seferi ile 43 bin 415 yolcunun geldiğini belirterek, Türkiye genelinde gelen kruvaziyer gemilerinin yüzde 75 Kuşadası Ege Port limanının ağırladığını belirtti.

Akşam saat 18.00’de Kuşadası Ege Port Limanı’ndan ayrılacak olan gemi ’Marella Dıscovery 2’ Yunanistan’ın Skiathos Adası’na gidecek.