EKONOMİ:
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19 Aralık 2018 Çarşamba 15:25

2018’in Son Günlerinde Ekonomi

2018'in Son Günlerinde Ekonomi
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2018 bitmek üzere ve 2019 yılına giriyoruz, peki borsalar, bankalar kısaca ekonomide son durum ne?

Dolar yeni haftaya 5.40’ın altında başladı, bankalar arası piyasada dolar 5,38 civarında işlem görüyor. Euro/TL de 6,06’ın üzerinde hareket ediyor. Piyasalar bu hafta Hazine’nin yapacağı eylül ayı işsizlik, ekim ayı sanayi üretimi ve kasım ayı bütçe verilerini takip edecek. Bankaların kredi faiz oranları değerlerini koruyor. Kredi çekmek ve kredi faiz oranları hakkında bilgi almak isteyenler, finanscidayi.com adresinden kredi hesaplama işlemlerini yapabilirler. İhtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredisi hesaplama işlemleri ve bankaların kredi kampanyaları hakkında bilgi alabilirler.

2018 son günlerinde 2019 da yapılacak olan asgari ücret zamları için de görüşmeler sürüyor. 2019 asgari ücret tahmini zam oranları şu şekilde, enflasyon göz önüne alındığında yüzde 20 ile 25 arası zam yapılması bekleniyor.

Bankaların müşteri hizmetleri numaraları da son günlerde çok aranan konular arasında, En çok Garanti Müşteri Hizmetleri numarası 444 0 333 arandı.

2018 yılı son günlerinde piyasa ve ekonomi gündemi bu şekilde, 2019 yılında ülkemiz için iyi bir yıl olmasını dileriz.

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