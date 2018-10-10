2030’da Türkiye’deki enerjinin yüzde 50’si yenilenebilir enerjiden sağlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, “2030 hedefleri doğrultusunda Türkiye’deki enerjinin yüzde 50 veya 60’ını yenilenebilir enerjiden sağlama imkanımız olacak. Bunları da dünyadan pek fazla yardım almadan yapıyoruz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, “2030 hedefleri doğrultusunda Türkiye’deki enerjinin yüzde 50 veya 60’ını yenilenebilir enerjiden sağlama imkanımız olacak. Bunları da dünyadan pek fazla yardım almadan yapıyoruz” dedi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finance edilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın faydalanıcısı olduğu ‘İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi’ (İklimİN), Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadelenin farkındalığı ve paydaş kapasitesinin artırılmasını amaçlıyor. İklim değişikliği trendlerine ilişkin medya buluşması İstanbul’da düzenlendi. Buluşmaya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, İklimİN Takım Lideri Gaye Erkan projeyle ve iklim değişikliği noktasında Türkiye’nin neler yaptığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Bugüne kadar, deniz seviyesi 19 santimetre yükseldi”

Dünyada varolan bir sıcaklık artışı bulunduğunu belirten İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar “Sıcaklık artışı olunca ne olacağını insanlar kestiremiyor. 1800’lü yıllardan beri dünyanın sıcaklığı 1.1 santigrat derece artmış durumda. Emisyonlar böyle artmaya devam ederse, sıcaklığın 3 ya da 4 derece artacağı düşünülmekte. Sıcaklık arttığı zaman deniz seviyesi yükseliyor. Ben denizin üstünde ki buz kütlelerinden bahsetmiyorum. Onların erimesi denizin seviyesini yükseltmiyor. Karanın üzerindeki buzullar eriyor ve denize karışıyor, işte o zaman deniz seviyesi yükseliyor. 1850 yılından bugüne kadar, deniz seviyesinde ki yükselme 19 santimetre oldu. Bunun 2100 yılında, eğer böyle devam ederse 3 ile 4 metreye yükselebileceği düşünülüyor. Taşkınların sayısı ve sıklığı artabilir. Kuraklığın artması söz konusu olabilir.” dedi.

“Ek Dışı Ülkeler kategorisine alınmak için başvuru yaptık”

Birpınar Aralık ayında Polonya’da gerçekleştirilecek iklim değişikliği ile mücadelede toplantısında Türkiye’nin Ek Dışı Ülkeler kategorisine alınması için çaba gösterileceğini belirterek “Biz bu ek dışı ülkelerin içine girmek istiyoruz, bizi çıkartın buradan diyeceğiz. Nasıl ek ikiden çıkardınız, ek birden de çıkartın. Nasıl Güney Kore orda duruyor hak etmeden, Güney Kore’nin milli geliri bizim 2 mislimiz hatta 3 mislimiz. Onu orda tutuyorsanız, onun emisyon azaltım sorumluluğu yoksa, hatta para alabilecek durumdaysa, biz de o konuma geçelim. İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu ve Ekonomi Koordinasyon Kurulundan çıkan karar neticesinde Ek Dışı Ülkeler kategorisine bizi yazın diye sekreteryaya resmen başvurduk. Şimdi bizim oradan çıkmamızın gündeme alınması görüşülecek. Gündeme alınması içinde konsensus ve ya üçte iki çoğunluk lazım. 195 ülkeyi ikna etmeniz lazım. Dış İşlerimiz çalışıyor müzakere ediyor, biz çalışıyoruz. Önümüzde 2 ay kaldı en azından sürecin devam ettiğini söylemek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Birpınar, ülke olarak 2030 hedeflerini belirlediklerini söyleyerek şunları kaydetti: “2030’a kadar Türkiye güneşte 10 GW’ın üzerine çıkacak. Türkiye’nin şu anda 75 GW civarında kurulu enerji gücü var. Bunun 2030 yılında yaklaşık olarak 150 GW’a çıkacağı tahmin ediliyor. Bunun 10 GW’ını güneşten, 20’ye Yakın GW’ını da rüzgardan sağlama amacımız var. 2030’da Türkiye’deki enerjinin yüzde 50 veya 60’ını yenilenebilir enerjiden sağlama imkanımız olacak. Bunları da dünyadan pek fazla yardım almadan yapıyoruz.”

Mehmet Emin Birpınar geçen sene yaşanan dolu yağışlarının verdiği zararla ilgili olarak, “Bir saatlik yağışın Türkiye ekonomisine bilinen zararı sigortacılık maliyetleri dahil 2 milyar lira civarındaydı” ifadelerini kullandı.

Ek Dışı Ülkeler

Ek Dışı Ülkeler ülkeler, sera gazı emisyonlarını azaltmaya, araştırma ve teknoloji transferine ilişkin işbirliği yapmaya ve sera gazı yutaklarını korumaya teşvik edilmekte, ancak belirli bir yükümlülük altına alınmamakta.