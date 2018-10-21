21 ülkeden iş adamları Tekirdağ’da bir araya geldi

20. TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı kapsamında 21 ülkeden Tekirdağ’a gelen yatırımcılar, Trakyalı iş adamlarıyla buluştu.

20. TOBB Türkçe Konuşan Girişimciler Programı ve ikili iş görüşmeleri kapsamında başta Rusya, Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan gibi 21 ülkeden gelen 50’ye yakın iş adamı, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) Trakyalı iş adamlarıyla buluştu. Tarım, makine sanayisi, eğitim, gıda, kozmetik gibi birçok sektör konusunda 8 gündür devam eden görüşmelerin olumlu geçtiği belirtildi.

Batı Trakya Gümülcine’den gelen Mustafa Nihat Nurhan, çok işlere imza atacaklarını belirterek, “Şu anda 21 ülkeden kardeşlerimiz var. Burada tanıştık, bunlarla güzel işler yapabiliriz. Ticaretimizi çok çok geliştirebiliriz. Afganistan, Romanya, Rusya, Bulgaristan, Kırgızistan gibi 21 ülkeden Türkiye’den, ana vatanımızdan mal almak için geldiler. Şu anda ikili görüşmelerimiz devam ediyor. İkili görüşmeler 8 günden beridir çok verimli, çok güzel bir şekilde devam ediyor. Herkes de bir şeyler yapacak” dedi.

“21 ülkeden yaklaşık 50’ye yakın iş insanı var”

Tekirdağ TSO Başkanı Cengiz Günay, “Türkçe konuşan ülkelerin iş adamlarının Türkiye’ye gelip kendi soydaşları ile, kendi insanlarıyla buluşarak önce sosyal ve kültürel olarak tanışmaları, kaynaşmaları, ardından da bu ilişkileri ticari alışverişe, üretime, yatırıma, dış ticarete dönüştürmenin bir modeli bu. Bu kapsamda 2005 yılından bu yana girişimci heyetlerin ülkemize gelmesiyle alakalı programlar devam ediyor. Bugün 20.’sini düzenledik, bu 20.’si de Tekirdağ’da gerçekleşti. Daha sonra Edirne Çorlu ve Çerkezköy ile devam edecek. 21 ülkeden yaklaşık 50’ye yakın iş insanı var. Bu ülkelerin içerisinde Kosova, Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Rusya, Ukrayna, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Afganistan, Pakistan, İran, Irak gibi birçok ülkeden gelen Türkçe konuşan yatırımcı ve girişimci iş insanlarımız var” açıklamasını yaptı.

Gelen kişilerin bölgedeki iş adamlarıyla görüşmelerinin devam ettiğini belirten Günay, “Sabah programımız başladı, bu program kapsamında önce bölgemizi tanıtan bir oturum gerçekleştirdik. Bugün ikili görüşmeler yapmak üzere şehrimize iş insanlarıyla bize misafir olan heyeti buluşturmak için bir aradayız. Şu anda bölgemizdeki iş insanlarıyla karşılıklı iş görüşmeleri yapıyor. Gelen misafirlerimizle buradaki esas amacımız hem bölgemizi tanıtabilmek hem de gelen misafirlerimizle bir ticari ağ oluşturmak, alışveriş yapabilmek, karşılıklı ekonomimizi zenginleştirmek, güçlendirmek temel hedefimiz bu” dedi.

İş adamları, Tekirdağ’daki program sonrası Çorlu ve Çerkezköy ilçeleri ile Edirne’deki iş adamlarıyla da buluşacak.