26 Nisan Fikri Mülkiyet Günü panelle kutlandı

Adres Patent, 26 Nisan Fikri Mülkiyet Günü’nü TÜBİTAK MARTEK ortaklığında gerçekleştirdiği “Patentlerin Ticarileştirilmesi ve Gelire Dönüştürülmesi Paneli” ile kutladı.

Adres Patent, 26 Nisan Fikri Mülkiyet Günü “Patent Haftası”nı TÜBİTAK MARTEK iş birliğinde “Patentlerin Ticarileştirilmesi ve Gelire Dönüştürülmesi Paneli”nde kutladı. Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi’nin destekleri ile Gebze Belediyesi, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi ve Ali Yüksel & Hilmi Özalp Hukuk Bürosu’nun sponsorluğunda yapılan panel, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan TUBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gebze Yerleşkesi’nde gerçekleştirildi. Adres Patent Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ali Yüksel’in moderatörlüğünü yaptığı panelde, TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Cavlı, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol İnce, Boğaziçi Üniversitesi’nden Barkın Arak, Avrupa Patent ve Marka Vekili Avukat Ali Çavuşoğlu konuşmacı olarak yer aldı. Adres Patent ve TUBİTAK MARTEK’in ev sahipliğinde gerçekleşen panele Adres Patent LTD. ŞTİ. Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ali Yüksel’in yanı sıra, Adres Patent LTD. ŞTİ. Genel Müdürü Cumhur Akbulut, çok sayıda akademisyen, sanayici ve öğrenci katıldı.

"Bugünü ’Patent Haftası’ olarak kutluyoruz"

Panel öncesinde konuşan Adres Patent LTD. ŞTİ. Genel Müdürü Cumhur Akbulut, 26 Nisan Fikri Mülkiyet Günü’nde patentlerin ticarileştirilmesi ve gelire dönüştürülmesi konusunun konuşulması için bir araya geldiklerini söyleyerek, “Bugün, 26 Nisan Fikri Mülkiyet Günü. Bugün Tükiye’de 2000 yılından beri kutlanıyor. Biz Adres Patent ve Türkiye Patent iş birliği ile bugünü ’Patent Haftası’ olarak kutluyoruz. Dünyanın birçok yerinde ve ülkemizde düzenlenen birçok etkinlik ile kutlanıyor. Bugün TÜBİTAK’dayız. Akademisyenimiz, sanayicimiz ve buluşçumuz ile bir aradayız. ’Patentlerin Ticarileştirilmesi’ başlıklı panelimiz ile bugün birlikte olacağız. 26 Nisan, dünyada birçok etkinliklerle kutlanıyor. Biz de bugün burada panelimizle kutlamaya dahil olmak ve adımızı daha geniş kitlelere duyurmak istiyoruz. Bildiğiniz gibi üniversiteler bilgi üretir, sanayi de üretim yapar. Son zamanlarda üniversite ve sanayi iş birliğinden çokça söz edilirken ortaya çıkan sonuç katma değerlidir. Bu da ülke ekonomisine katkı sağlayacak, geleceğine, refahına katkı sağlayacak bir konudur. Bu nedenle sanayi-üniversite iş birliğinde söz konusu ülke refahı ve ülke geleceği söz konusu olduğunda biz konuyla ilgili görevlendirmeyi onlara bırakmıyoruz” dedi.

"Patent ve inovasyon serüveni biz de erken başlamış"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından panel, moderatör Adres Patent Yönetim Kurulu Başkanı Avukat Ali Yüksel’in açılış konuşması ile devam etti. Yüksel, yaptığı konuşmada Türkiye’deki patent üretimi hakkında bilgi vererek, “Gerçekten biz de Türkiye olarak patent ve inovasyon serüveni bizde erken başlamış. Bugün hocalarımız bunları anlatacak” diye konuştu.

"Üniversite ve sanayi çevrelerimiz konuyu ilk başlarda çok ticari olarak görmeye başlıyor"

Avukat Ali Yüksel’in açılış konuşmasının ardından söz alan Dr. Mehmet Çavlı ise, “Sermaye sahipleri, üniversiteler ve bu buluşu yapan kişiyi bir araya getirecek sistemi kurmada yarar vardır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu konuda gerekli teşvikleri yıllardır yapıyor. Fakat bizim üniversite ve sanayi çevrelerimiz konuyu ilk başlarda çok ticari olarak görmeye başlıyor, ticari algılar ile yanaşmaya başlıyor. Burada risk alarak ya da gerekli adımları atarak buraya girmesinde yarar var. Ama maalesef burada cesaret göremiyoruz. Devletin verdiği teşvikleri çok iyi istifade ederek alabilmek kadar kişilerin kendi güçlerine de bağlıdır. Birçok proje var, Avrupa projeleri, ARGE projeleri var. O projelere bakıyorum, o projeyi yapan herkes ücretini alıyor, fakat projeler işe yaramıyor. Patent almada önce insanın karşılığını vermesi gerekiyor ki ticaret de ona onun karşılığını verebilsin” şeklinde konuştu.

"3 bin ARGE merkezi kurulması hedefleniyor"

Çavlı’nın ardından konuşan Prof. Dr. Erol İnce, Türkiye’de alınan patent sayıları ve üretimler konusundaki veriler hakkında bilgiler aktararak, “2017 yılının sonunda bin ARGE merkezi, 2018’in sonunda da bin, 2019’da da bin olmak üzere toplamda 3 bin ARGE merkezi kurulması hedefleniyor. Şu an sayı bin 34 mertebesinde. Bu sayı iyi bir değer. Dolayısıyla alınan projelerden üretilen bilginin hem kuruma hem ülke ekonomisine fayda sağlama hem de uluslararası alanda ihracatta ciddi olarak artış sağlayacağı ve bu çerçevede ARGE merkezinin ne kadar katkı sağlayacağı, bulunduğu mertebeden bir kat daha yukarı çıkmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii burada ihracat rakamlarımız ve mili gelir rakamlarımız oldukça önemli. Bu yılki 160 milyar dolar civarındaki rakam, 2023 yılında 500 milyar dolar seviyesine yükselmesi için düşük bir rakam ama bu hedefi 300 milyar dolar hedefine çektiler. Burada bizim hem patentlerde hem de teknoloji transfer ofislerinde ve ARGE kapsamında sanayinin üretmiş olduğu ürünlerde nitelikli ürün noktasında çalışmalar yapma sürecine doğru gidiyor” ifadelerini kullandı.

"İtiraz sayısı patentin değerinin çok attığı anlamına gelir"

Panelde son olarak konuşan Avukat Ali Çavuşoğlu da, “Paten üretiminde patent paketinin içerisinde nelerin var olduğu bilgilerini toplamamız gerekiyor. Öncelikle patenti okumamız gerekiyor. Bu patent ne için üretilmiş ve Dünyada ve ülkemizde hangi sorunlara çözüm bulacak, Pazar miktarı ne kadar sorularını araştırılması gerekiyor. Patentle alakalı lisans var mı, lisans verilmiş mi, herhangi bir tazminat davası var mı, patente karşı herhangi bir itiraz var mı gibi sorular da çok önemli. Patente karşı çok itiraz var ise itiraz sayısı patentin değerinin çok attığı anlamına gelir. Çünkü ne kadar çok firmanın o patente itiraz yapmış ise patentin değeri o kadar artar. O patentin hangi değerde yapıldığı konusunda da en çok hangi trendde patent alınmış ise o patentin değeri diğerlerine göre daha çok yüksektir. Daha önce yapılan ARGE maliyetlerinin ne kadar olduğu ve bütün harcamaların tek tek yazılması lazım ve patent üretimi yapılırken bunların değerlendirilmesi lazım” diye konuştu.

Başarı hikayeleri anlatıldı

Katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından sona eren panelin ardından yaptıkları çalışmalar ile isimlerinden söz ettiren ABD’de bulunan Türk Ticaret Merkezi’nin kurucu yöneticisi Eray Ütücü, Ziraat Katılım ortaklığındaki FZK Mühendislik A.Ş.’nin Genel Müdürü Eyüp Andaş, Yard. Doç. Dr. Oytun Erbaş ve Anadolu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi yetkilisi Özlem Tigin’in “Başarı Hikayeleri” konulu sunumları ile devam etti. Daha sonra, “Başarı Hikayeleri” sunumlarının ardından çeşitli üniversiteler bünyesinde yaptıkları araştırmalar sonucunda elde ettikleri buluşlar ile “Girişimcilik Belgesi” almaya hak kazanan katılımcılara ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Program, katılımcılara plaket verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.