900 kişilik iş başvurusuna metrelerce kuyruk

İŞKUR İl Müdürlüğünce "Toplum Yararına Program" kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak 900 kişinin başvuruları sabah erken saatlerde başladı. Alımlara metrelerce kuyruk oluşurken başvurular cuma günü sona erecek.

Zonguldak İŞKUR İl Müdürlüğünce "Toplum Yararına Program" kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak toplamda 900 kişinin başvuruları sabah erken saatlerde başladı. Uzun kuyruklar oluşan başvurular hakkında açıklamalarda bulunan İŞKUR il Müdürü Gönül Demirsu, bugün başlayan başvuruların cuma günü sona ereceğini belirterek, “Bakanımızın talimatlarıyla şehrimize 900 kişilik ‘Toplum Yararına Program’ kapsamında kontenjanlar ayrılmış bulunmaktadır. Bu kontenjanın dağılımlarını kamu kurum ve kuruluşlarına yapıyoruz. Valilikler, Kaymakamlıklar, Müftülük, Kültür Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Gökçebey Fidanlık Orman İşletmesi buralara kontenjanları dağıtacağız. 30 Nisan itibariyle başvuruları kabul etmeye başladık. Cuma günü başvurular son bulacak. Yani beş gün bu başvuruları kabul edeceğiz. İl Müftülüğü ve Valilik dışındaki yerler için noter kurası çekilecektir. Bunun dışındaki yerler içinde liste yöntemiyle yapılacaktır. Noter kuramız 9-10-11 Mayıs tarihlerinde çekilecektir. Akabinde altı ay süreyle bu kişiler işlerinde çalışacaklar. Başvurularımız bugün bir hayli yoğundur. Evdeki bayanlarımıza, uzun süre işsiz kalan 35 yaş üstü erkeklerimize, engellerimize eski yükümlülerimize birinci listeden yer vereceğiz. Gerek noter kurası gerekse diğer listelerde sistem iki aşamadan oluşuyor. İlk liste dez avantajlı gruplardan oluşacak diğer diğer listede ise diğer kalan kişiler olacaktır. Öncelikle birinci listeden ihtiyaçları karşılayacağız. Yeterli başvuru olmadığı sürece ikinci listeye geçilecektir” şeklinde konuştu.