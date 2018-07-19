ABD’li heyet Türkiye’ye geliyor

Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) Türkiye’ye yarın gelecek heyet, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle İran’a yönelik yaptırımları görüşecek.

ABD’den bir heyet yarın Ankara’yı ziyaret edecek. Heyet Dışişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla görüşecek. Ziyarette ABD’nin devreye aldığı İran’a yönelik yaptırımları görüşülecek.