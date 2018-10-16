EKONOMİ:
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16 Ekim 2018 Salı 16:43

ABD’nin Federal bütçe açığı, 779 milyar dolarla 6 yılın en yükseği

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığının birinci yılını tamamlamasıyla Federal bütçe açığında rekor bir artışa şahit oldu. ABD Hazine Bakanlığı, yükselen harcamalar ve hükumeti yeniden trilyon dolarlık açıklara gönderme tehdidine yol açan düşük vergi gelirine işaret ederek ABD Federal bütçesinde önceki başkana Obama dönemine göre yüzde 17 artışla 779 milyar dolarlık bütçe açığına ulaştığını açıkladı.

ABD'nin Federal bütçe açığı, 779 milyar dolarla 6 yılın en yükseği
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ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığının birinci yılını tamamlamasıyla Federal bütçe açığında rekor bir artışa şahit oldu. ABD Hazine Bakanlığı, yükselen harcamalar ve hükumeti yeniden trilyon dolarlık açıklara gönderme tehdidine yol açan düşük vergi gelirine işaret ederek ABD Federal bütçesinde önceki başkana Obama dönemine göre yüzde 17 artışla 779 milyar dolarlık bütçe açığına ulaştığını açıkladı.

Kongre bütçe İdaresi, bazı ödemelerin mali yıl sonunda gelecek yıla aktarılmaması durumunda açığın 113 milyarlık açış yerine 162 milyara yükseleceğini söyledi.

Böyle bir ödeme aktarması olmadan bile 2012 yılından beri bu derece büyük bir bütçe açığı görülmediğini belirten analistler bu gidişle 2019 yılının ilk döneminde trilyon dolarlık bütçe açığının görülebileceğini belirtti.

Senatonun, Federal Bütçesinden sorumlu izleme grubu başkanı Maya MacGuineas “Açıklar yükseliyor, hızla ” dedi. Maya MacGuineas, bu yılın bütçe açığının her aileye 6 bin 200 dolar olarak düştüğünü belirtti.
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