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24 Nisan 2018 Salı 18:23

Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tekin: "Arı otunu yaygınlaştırarak bal üretimini artıracağız"

Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, arı otunu yaygınlaştırarak bal üretimini artıracaklarını söyledi.Adana İl Gıda ve Tarım Hayvancılık Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, Doğu Akdeniz Araştırma Enstitüsü...

Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Tekin: 'Arı otunu yaygınlaştırarak bal üretimini artıracağız'
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Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, arı otunu yaygınlaştırarak bal üretimini artıracaklarını söyledi.

Adana İl Gıda ve Tarım Hayvancılık Müdürlüğünün koordinatörlüğünde, Doğu Akdeniz Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Adana Arıcalar Birliği’nin katkılarıyla yürütülen "Bal Damlayan Çiçekler" projesinde arı otu tanıtıldı. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muhammet Ali Tekin, arı otunun yaygınlaştırılması ve bal üretiminin artırılmasına yönelik projenin 3 yıldır sürdürüldüğünü belirterek, bir dekarda binin üzerinde çiçek veren verimli bir ürün olduğunu söyledi. Çiçek sayısının fazla olmasıyla arı otunun arılar için cazibe merkezi olduğunu belirten Tekin, "Türkiye, bal üretiminde dünyada 5’nci sırada. Adana ise bal üretiminde Türkiye’de 3’üncü sıradadır. Bizim önümüzde Ordu ve Muğla illeri var. Adana, arıcılık yönünden de çok gelişmiş bir bölge. O yüzden biz arıcılığa önem veriyoruz. Bu sektörün gelişmesi için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Bu çeşit denemelerle de bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. İnşallah ilerleyen yıllarda bu arı otunu yaygınlaştırarak bal üretimini artıracağız” dedi.

Adana Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün Yüreğir’deki tesislerinde düzenlenen “Bal damlayan Çiçekler Projesi” tanıtımına Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürü Abdullah Çil, Dr. İlker Ünal ve çok sayıda arı yetiştiricisi katıldı.

Tekin, vatandaşların arı otunu piyasadan temin edebileceği gibi talipli olan arıcı ve çiftçilerin proje kapsamında tohumları temin edebileceklerini sözlerine ekledi.
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