Allianz Kampüs İzmir’de açıldı

Allianz Türkiye’nin İzmir’de 27 milyon avro yatırımla hayata geçirdiği bin 100 çalışan kapasiteli Allianz Kampüs, Başbakan Binalı Yıldırım’ın katılımıyla düzenlenen açılışın ardıdnan faaliyetlerine başladı.

Allianz Türkiye’nin İzmir’de yatırımını yaptığı yeni operasyon merkezi Allianz Kampüs, Başbakan Binalı Yıldırım, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Allianz Grubu Global CEO’su Oliver Baete ve Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui tarafından açıldı. 27 milyon avro yatırımla hayata geçirilen, bin 100 çalışan kapasiteli Allianz Kampüs, 665 çalışanla faaliyete başladı.

Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui’nin ev sahipliğinde düzenlenen açılış töreninde, Başbakan Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Allianz Grubu Global CEO’su Oliver Baete de konuşma yaptı. Törene ayrıca Allianz Sigorta ile Allianz Hayat ve Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran-Symes, Allianz Türkiye yöneticileri, mesleki birlik temsilcileri, sigorta sektörünün önde gelen isimleri, iş ortakları, iş dünyasından isimler ve Allianz Kampüs çalışanları da katıldı.

Aylin Somersan Coqui: "Yenilikçi yatırımlara liderlik etmek bizim görevimiz"

Ev sahibi olarak söze başlayan Allianz Türkiye CEO’su Aylin Somersan Coqui "Türkiye sigorta sektörünün lideri olmanın sorumluluğuyla, yenilikçi yatırımlara liderlik etmek bizim görevimiz. Operasyon merkezimizi İzmir gibi muazzam bir şehre taşımanın mutluluğunu, bize temelden inşa ettiğimiz Allianz Kampüs yaşatıyor. İnşaatına geçen yılın Mart ayında başladığımız kampüsümüze sadece bir sene kadar kısa bir süre içerisinde kavuşmamızı sağlayan başta proje ekibimize, elini taşın altına koyan Allianz Grubu ve Allianz Türkiye yöneticilerine, şirketimizin vizyonunu kalpten sahiplenen yeniliğe açık çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımız ve paydaşlarımıza sonsuz teşekkür ederim" dedi.

Oliver Baete: "Türkiye’ye yaptığımız yatırımları gelecekte de sürdürmeye kararlıyız"

Allianz Grubu Global CEO’su Oliver Baete ise "Bana Allianz Grubu 10 yıl sonra neye benzer diye sorduklarında ben Allianz Türkiye’ye bakın, onlar gibi çevik, yenilikçi ve vizyoner olacak diyorum" diye belirtti. Gelecek planlarını uzun vadeli projeksiyonlara göre yaptıklarına ve Türkiye’nin sürekli büyüyen ekonomisine tanıklık etmekten büyük mutluluk duyduklarına değinen Baete "Sahip olduğu güçlü büyüme potansiyeline tam inancımızla, 2008’den bu yana 5 milyar Türk lirasına ulaşan Türkiye’ye yaptığımız yatırımları gelecekte de sürdürmeye kararlıyız. İçinde bulunduğumuz Allianz Kampüs, bu niyetimizin en güçlü göstergesi" ifadelerini kullandı.

Aziz Kocaoğlu: "Evinize hoşgeldiniz"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir’e yapılan yatırım hakkında, "Allianz’ın öngörüsü ve hareket kabiliyeti yüksek, yatırım yapacağı yeri iyi bilen yöneticilerini kutluyorum. Türkiye’nin parlayan yıldızı, en çok yaşanmak istenen kenti İzmir’in hakkını verdikleri ve İzmir’in çıkışını herkesten önce hissettikleri için. Herkes bu kentte yaşamak için can atıyor. Ama Allianz, herkesten önce davranıp herkesten önce İzmirli oldu. İzmir’e inandı, güvendi" şeklinde konuştu.

Binali Yıldırım: "İzmir’de taş üstüne taş koyanın başımın üzerinde yeri var"

Başbakan Binali Yıldırım, törende yaptığı konuşmada İzmir’in her şeyin en güzeline layık olduğunu, kente taş üstüne taş koyanın başları üzerinde yeri olduğunu söyledi. Allianz’a, küresel yatırımcılara Türkiye’yi tercih ettikleri için teşekkür eden Yıldırım, "Bu Türk-Alman kadim dostluğunun da bir göstergesidir" dedi. Açılışı Almanya ziyaretinde teklif ettiklerinde arkadaşlarının ’Efendim bina açılışı, gitsek mi gitmesek mi’ dediklerini, kendisinin de İzmirli bir hemşehrilerine iş, aş sağlayan olması halinde gece gündüz gideceğini söylediğini anlatan Yıldırım, onun için bugün burada olduklarını söyledi.

Allianz Türkiye, anıt zeytin ağacı ile köklerini İzmir’e sardı

Şirketin Türkiye’deki bir asırlık köklerinin İzmir’e uzandığını temsil eden anıt zeytin ağacın misafirlerin tanıklığında dikiminin ardından köklerin İzmir’e uzandığını soyut bir biçimde anlatan ‘mapping’ gösterisi davetlilerin ilgisini çekti. Yekta Kopan’ın sunuculuğunda gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye’nin sevilen müzik gruplarından mor ve ötesi de misafirlere özel bir konser verdi. Etkinlikte ayrıca Allianz çalışanlarından oluşan, müzisyen Can Şengün’ün yönettiği Allianz Orkestrası’nın yanı sıra caz ekibi Tolga Bilgin Quintet ve keman sanatçısı Ceren Aksan da konser verdi.

27 milyon avroluk yatırımın yüzde 80’inde Türkiye menşeli firmalar

Yüzde 80’inde Türkiye menşeli firmalarla çalışılan Allianz Kampüs için 27 milyon avroluk yatırım yapıldı. Yüzde 75’inde Ege Bölgesi’nden şirket ve tedarikçilerle iş birliğiyle inşa edilen operasyon merkezinde işe alınan, yüzde 81’i İzmir çevresinden olan 413 çalışanın yüzde 74’ü ise yeni mezun. Halihazırda şirkette çalışan 210 kişiyse görevlerine yeni operasyon merkezinde devam etmek üzere Türkiye’nin dört bir yerinden İzmir’e taşındı. Alsancak’taki Allianz Türkiye Ege Bölge Müdürlüğü‘nün de Allianz Kampüs‘e taşınmasıyla birlikte kampüs, 665 çalışanla faaliyete başladı.

Genel merkezi Allianz Tower gibi LEED sertifikasına sahip olan Allianz Kampüs, yeşil alanları, açıkhava spor sahaları, iç mekan spor salonuyla toplam 17 dönümlük bir arsa üzerinde inşa edildi. Sahip olduğu üstün teknolojik altyapı ve donanım özellikleriyle yeni nesil bir akıllı bina olma niteliği de taşıyor. Türkiye’nin genç ve yetenekli sanatçılarının eserlerinin çalışanlarla buluştuğu kampüste Çağatay Odabaş, Ali Alışır, Evren Erol, Mehmet Gün, Serhat Kiraz ve Utku Dervent’e ait aralarında şirkete özel olarak hazırlanan çalışmaların da bulunduğu 10 eser yer alıyor.