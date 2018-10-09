Allianz Türkiye’nin lider koltuğunda devir teslim yeni yılda

Allianz’ın, küresel ve Türkiye operasyonlarının liderliklerinde 1 Ocak 2019 itibarıyla önemli değişiklikler yaşanacağı açıklandı.

Dünyanın önemli sigorta şirketlerinden Allianz’ın, küresel ve Türkiye operasyonlarının liderliklerinde 1 Ocak 2019 itibarıyla önemli değişiklikler yaşanacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada; 2016 yılının Ocak ayından bu yana Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı (CEO) olarak görev yapan Aylin Somersan Coqui, 1 Ocak 2019 itibarıyla Allianz Grubu İnsan Kaynakları Başkanı (Chief Global HR Officer) olacak. Aylin Somersan Coqui’den boşalan Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı (CEO) görevine Hazine ve Maliye Bakanlığı onaylarının ardından, Allianz Türkiye Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı (COO) olarak görev yapan Tolga Gürkan getirileceği bildirildi. 2010 yılından bu yana Allianz Sigorta Genel Müdürü olarak yer alan Arif Aytekin ise 1 Ocak 2019 itibarıyla Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı görevini üstleneceği belirtildi.

Aylin Somersan Coqui kimdir?

Allianz Ailesi’ne, 2002 yılında katılan Aylin Somersan Coqui, Allianz Global Inverstors ve PIMCO’da aldığı çeşitli pozisyonların ardından Allianz Grubu’nun CEO Ofisi Eş Başkanı olarak atandı. Aylin Somersan Coqui’nin Türkiye’deki çalışma yaşamı 2013 yılının Ocak ayında Allianz Sigorta A.Ş. ile Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.’nin, Yapı Kredi Sigorta ile Yapı Kredi Emeklilik şirketlerinin satın alma ve birleşme süreçlerinde Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) olarak başladı. Somersan Coqui, 6 yıllık Türkiye görevinin, 2016 yılının Ocak ayında başlayan ikinci yarısında ise Allianz Türkiye’nin kaptan koltuğuna oturdu.

Tolga Gürkan kimdir?

Yeni yıldan itibaren Allianz Türkiye’nin İcra Kurulu Başkanı olacak 1972 İstanbul doğumlu Tolga Gürkan, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Penn State Üniversitesi’nde tamamladı. 1995-1997 yılları arasında Ford Otosan’da Uzman, 1999-2007 yılları arasında Booz Allen Hamilton’da Proje Müdürü olarak çalışan Tolga Gürkan, Allianz Türkiye bünyesine 2007 yılında Program Yönetimi Direktörü olarak katıldı. Nisan 2010’dan bu yana Allianz Sigorta A.Ş. ile Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş.’de İcra Kurulu Başkan Vekili ve Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Tolga Gürkan, bu görevlerine ek olarak Ocak 2015’te Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı, Ocak 2016’da ise Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi rollerini üstlendi. Ocak 2019’dan itibaren kamu otoritesinin onayı ardından Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı olarak görev alacak olan Tolga Gürkan bu görevi kapsamında, Allianz Sigorta A.Ş. ile Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı’na ek olarak Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi olacak.

Arif Aytekin kimdir?

1971 Ankara doğumlu olan Arif Aytekin, kariyerine, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra, 1995 yılında başladı. 1995-1997 arasında Zeytinoğlu Holding ve Enka Pazarlama’da Satış Temsilcisi, 1997-2000 yılları arasında Zeytinoğlu Holding’de Satış ve Pazarlama Müdürü, 2000-2005 yılları arasında Axa Sigorta A.Ş.’de Acente Satış Müdürü ve 2005-2008 yılları arasında Satış ve Pazarlama Grup Müdürü olarak çalışan Arif Aytekin, Allianz bünyesine 2008 yılında katıldı. Allianz Sigorta A.Ş.’de Eylül 2008’de Satış Ve Pazarlama Direktörü olarak göreve başlayan Arif Aytekin, Nisan 2010’da Allianz Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görevlendirildi. Allianz Sigorta A.Ş.’yi temsilen Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi de olan Arif Aytekin, Ocak 2019 itibarıyla bu görevlerinin yanı sıra Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev alacak.

Arif Aytekin mevcuttaki Allianz Sigorta A.Ş. Genel Müdürlüğü, Taylan Türkölmez ise Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. ile Allianz Hayat ve Emekllik A.Ş. Genel Müdürlüğü görevlerine devam edecek.