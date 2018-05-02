Almanya, güneş enerjisi rekoru kırdı

Enerji ihtiyacının yüzde 30’unu yenilenebilir enerjiden elde eden Almanya, bu yılın ilk dört ayında 10.1 milyar kilowatt güneş enerjisi üreterek rekor kırdı.Enerji şirketi Eon’a göre üretilen güneş enerjisinin bu zamana kadar üretilen...

Enerji ihtiyacının yüzde 30’unu yenilenebilir enerjiden elde eden Almanya, bu yılın ilk dört ayında 10.1 milyar kilowatt güneş enerjisi üreterek rekor kırdı.

Enerji şirketi Eon’a göre üretilen güneş enerjisinin bu zamana kadar üretilen en yüksek miktar olduğu, yeni nesil enerji panellerinin bunda etkili olduğu açıklandı. Eon Energie Deutschland CEO’su Victoria Ossadnik, 2016 yılına nazaran yüzde 25’lik artışın olduğunu ve üretilen enerji ile dört milyondan fazla hanenin elektrik ihtiyacının karşılandığını belirtti.