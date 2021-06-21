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21 Haziran 2021 Pazartesi 15:57

Alpha Assistance EN Danışmanlık

Alpha Assistance EN Danışmanlık
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Experix Oto Ekspertiz E&N Danışmanlık İle Alpha Asisstance 1 Yıl YOL YARDIM ürünleri hizmet alımı ile ilgili sözleşme imzaladı.

Eskişehir’de imzalanan sözleşme ile Experix Oto Ekspertiz Bayileri Aracılığı İle; Oto Ekspertiz hizmeti alacak Müşterilerine Ücretsiz Sunulması adına büyük bir imza attılar.

E&N Danışmanlık kurusucu Nuri YILMAZ;

Alpha Asisstance asistans hizmetlerini müşterilerine tek bir sistemde her noktaya cevap verebilir ve bu noktada kolay ulaşılabilir oldukları için tercih edilmelerindeki en büyük olgu olduğunu ve hızlı piyasa koşullarına ayak uydurmanın zorluklarını Teknolojin üst seviyede kullanılması ile aştıklarını belirtti.

Firmamızın Profesyonel iş ortakları ile güç kazanarak devam ettiğini Yol yardım konusunda müşterilerimize herhangi bir sıkıntı ve sorun yaşamamaları için müşterilerimizden aldığımız geri dönüşlerin yol gösterici olduğunu,özellikle bu konuya yoğunlaşarak müşteri memnuniyeti odaklı çalışmanın ne kadar doğru bir karar olduğunu belirtti.

Nuri YILMAZ ayrıca 2.El sektöründe tabuların yıkıldığını dile getirerek ALPHA ASİSSTANCE güvencesi ile 8 yaş 160,000 Km Kapsamında 1 AY 1000 Km mekanik garantide Yaş sınırını aşarak 10 Yaş 160,000 Km olarak sektöre tek olarak giriş yaptık.

Bu hizmetlerimizi hızlı ve 7 / 24 ulaşılabilir teknoloji ile ortak ilerlediklerini dile getiren

E&N Danışmanlık Kurucusu Nuri YILMAZ sektörde ses getirecek çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Bunun da örneği olarak 10 Yaş 160,000 Km araçlara 1 Ay 1000 Km hizmet vermektir diyerek sınırları biraz aştık diyerek ALPHA ASİSTANCE firmasına çok teşekkür etti.

Experix Kurumsal Oto Ekspertiz Yön Kur. Bşk Yard. Emre ÖZTÜRK, E&N Danışmanlık ile yaptığı anlaşma ile bayilerine yeni bir değer kattıklarını ve ayrıca ALPHA ASİSSTANCE güvencesi ile 1 YIL YOL YARDIM’ını müşterilerinin ücret ödemeden sahip olabileceklerini dile getirdi. 1Temmuz itibari ile Zorunlu olacak Ekspertiz raporlarında da Türkiye genelinde ve Eskişehir’de farkındalık yaratarak 8 Yaş yerine 10 yaş 160,000 Km kapsamındaki araçlara 1 ay 1000 km boyunca yine Alpha Asisstance güvencesiyle hizmet vererek Experix ailesi olarak farkındalık ve hizmet güvencesi ile tek olduklarını dile getirdi.

Ayrıca Emre ÖZTÜRK Ekspertiz sektöründe farkındalık katarak müşterilerine daha iyi hizmet verme çalışmalarında hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Bu kapsamda E&N Danışmanlık ile imzaladıkları işbirliği anlaşmasından duydukaları memnuniyeti de sözlerine ekleyerek Otomotiv piyasasına hayırlı ve faydalı olmasını diledi.

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