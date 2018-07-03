EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 11:02

Altın Emlak temsilcileri Yalova’da buluştu

IHAAW110136-EKO/03-07-2018 - Altın Emlak temsilcileri Yalova’da buluştu (Fotoğraflı) YALOVA (İHA) - Türkiye’nin tamamı yerel sermayeli emlak firması Altın Emlak, Yalova’da temsilcileri ile bir araya geldi. Sektörde 19’uncu...

Altın Emlak temsilcileri Yalova'da buluştu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
IHAAW110136-EKO/03-07-2018 - Altın Emlak temsilcileri Yalova’da buluştu (Fotoğraflı) YALOVA (İHA) - Türkiye’nin tamamı yerel sermayeli emlak firması Altın Emlak, Yalova’da temsilcileri ile bir araya geldi. Sektörde 19’uncu yılına giren Türkiye’nin tamamı yerel sermayeli emlak firması Altın Emlak, Tapu.com sponsorluğunda Yalova’da temsilcileri ile bir araya geldi. Temsilcileri ile emlak sektöründeki son gelişmeleri paylaşmak için periyodik eğitimler düzenlediklerini belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Son dönem gayrimenkul sektöründe baş döndüren gelişmeler yaşanıyor. Taşınmaz Ticareti Yönetmeliğinin yanı sıra imar barışı ve hukuki gelişmeler Av. Kudret Çöçü’nün eğitimi ile paylaşıldı. Her toplantıda farklı bir konu ve uzman bir eğitmenle gayrimenkul sektöründe en güncel hizmeti müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz" dedi. Tapu.com’un CEO’su Emre Erşahin, toplantıda yaptığı konuşmada; "Tapu.com, elden çıkarılmak istenen ‘ekspertiz raporlu’ gayrimenkullerle, ciddi alıcıları internet üzerinde buluşturan bir emlak pazar yeri. Ekspertiz raporlu ‘temiz’ tapular rapor kaynaklı veriyle pazarlanıyor. Sonra satış fiyatı, ilgili ciddi alıcıların teklifleriyle belirleniyor. Bu noktada Altın Emlak ile de yeni bir işbirliği yaptık. Birçok temsilci hemen sistemi kullanmaya başladılar. Umuyorum çok kısa zamanda temsilcilerimizin satış hızını ve adedini artırma şansımız olacak" şeklinde konuştu. 19’uncu yıla özel kampanya Temmuz ayı sonuna kadar temsilcilik başvurularında yeni bir kampanya başlattıklarını dile getiren Özelmacıklı, "Toplamda 25 ayrı şehirde 115 olan temsilcilik sayımızı, yılsonuna kadar 130’a çıkaracağız. Bu aya özel Temmuz ayında temsilcilik bedelinde yüzde 25 indirim ile temsilcilik veriyoruz. Ayrıca mevcut durumda emlak ofisi olup, Altın Emlak markasına geçiş yaparlar için ise, 2018 yılında sabit ödenti de alınmıyor. Sistemimizde cirodan pay olmadığı gibi aylık ödentilerimiz de döviz bazlı uygulanmıyor. Temsilcilerimiz cirodan bağımsız olarak kazanıyor ve bunu işlerini geliştirmeye ve pazarlamaya harcıyorlar" ifadelerini kullandı. Ödüller sahiplerini buldu Toplantıda farklı kategoride ödüllerde verildiğini de dile getiren Altın Emlak Genel Müdürü, "Referans mektubu, uzaktan eğitim, işine yatırım, etkin pazarlama, marka elçisi ve iş geliştirme başlıklarında temsilcilerimiz ödüllendirdik. Amacımız temsilcilerimizin bu tür periyodik toplantılar ile sürekli birbirleri ile yeni iş fırsatlarını yakalamaları" dedi. (EE-E) 03.07.2018 11:03:16 TSI NNNN
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku