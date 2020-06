Geçmişten günümüze dar gelirli, orta gelirli, yüksek gelirli tüm insanların yaptığı yatırımlar içerisinde kendisine yer bulan altın, nasıl ve nelerden etkilenerek değerini artırır? Daha doğru bir soru biçimi ile altın fiyatları nelerden etkilenir? Bugün, siz değerli okurlarımız için cevabını aramaya koyulduğumuz bu soru, aslında son 25 yıl boyunca değerini sürekli olarak koruyan, güncelleyen ve artıran altın hakkında en merak edilen soru. Bu nedenle sözü fazla uzatmadan konumuza geçelim ve altın fiyatlarını etkileyen faktörler nelerdir tek tek göz atalım.

Altın Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Altın gibi kıymetli bir metalin fiyatını belirleyen faktörü, direkt olarak arz ve talebe bağlamak tek düze bir düşünce biçimi olacaktır. Oysa altın fiyatları, küresel piyasalar, faiz oranları ve pek çok olguya bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Öyle ki, bir siyasi düşünce dahi altın fiyatlarını etkileyen faktörler arasında yer alabilir. Kısaca sıralamak ve altın fiyatlarında belirleyici olan etkenleri öğrenmek gerekirse:

Global Reel Faiz Oranları

Nakit Akışı

Arz ve Talep İlişkisi

Ülkelere Göre Altın Rezervi

Jeopolitik Riskler

Global Enflasyon

Amerika Birleşik Devletleri Ekonomik Verileri

ABD Doları Hareketleri

Küresel Siyası Belirsizlikler

Dünya altın üretimi

Tüm bu etkenler neticesinde değişebilen altın fiyatları, yine sıralamış olduğumuz etkenlerin hareketlerine göre küresel olarak belirlenen fiyatlar ile işlem görüyorlar. Yani yerel bir işlem ya da siyasi bir olgu sebebi ile altın fiyatları artmadığı gibi yine yerel bir yüksek arz neticesinde de altın fiyatı değişkenlik göstermiyor.

Altın Nereden Alınır?

Altın Fiyatında En Kilit Faktör Nedir?

Altın söz konusu olduğunda, fiyat konusunda belirleyici olan etkenler içerisinde, dikkat ettiyseniz küresel faktörler ön planda tutuluyor. Bu noktada belirleyici olan etkenler için ise iki nokta oldukça kilit durumda.

Altının fiyat politikasında değişime yol açan ana etken Amerikan Doları. Zira dünya çapında altın fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan global para birimi, ABD doları olarak tercih edilmiş durumda. Bu durumun ana sebebi ise 2008 yılına dek Amerika’nın altın üretiminde lider olan ülkeler içerisinde yer almasıydı. Hâli hazırda yine ilk 4’te yer alsa da bu konuda küresel rakiplerinden Çin’in oldukça gerisinde kalan ABD, altın fiyatları için kilit rol üsleniyor.

Altın fiyatlarının belirleyicisi olan Amerika Birleşik Devletleri, FED Faiz politikaları, global enflasyon, ABD Ekonomik verileri, Amerikan Dolarının dünya piyasalarındaki etkisi konusunda en kilit rolü üsleniyor. Her ne kadar yıllık 250 ton altın üretiminde bulunsa da diğer ülkelerin toplamı 2,75 bin ton olunca, aslında ABD’nin bu denli belirleyici olması garip. Ancak, her konuda olduğu gibi ABD altın fiyatlarının da kontrolünü elinde tutmak istiyor. Gelecek vadede Çin ve Rusya’nın altın fiyatlarında daha kilit rol oynaması beklenirken, an itibari ile 1.745 dolar seviyesinde seyreden altın için kısa vadede koronavirüs etkisi sürecek gibi görünüyor.

