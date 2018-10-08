Altın Marka Ödülleri sahiplerini bulacak

İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi Türkiye’nin Global ve yerel markalarını bir araya getirecek. 2’nci Türkiye Altın Marka Ödülleri’nin de sahiplerini bulacağı etkinlik öncesi Türkiye Altın Marka Ödülleri Kurucusu ve Yönetim Başkanı...

İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi Türkiye’nin Global ve yerel markalarını bir araya getirecek. 2’nci Türkiye Altın Marka Ödülleri’nin de sahiplerini bulacağı etkinlik öncesi Türkiye Altın Marka Ödülleri Kurucusu ve Yönetim Başkanı Nedim Delibaş yaptığı açıklamada amaçlarının Türk markalarının adını dünyaya en iyi şekilde duyurmak olduğunu söyledi.

Bu yıl 3 Aralık’ta ikincisi düzenlenecek olan İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi etkinlikleri kapsamında gerçekleşen Türkiye Altın Marka Ödülleri Türk ekonomi ve iş dünyasının buluşmasına sahne olacak.İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi Türkiye’nin Global ve yerel markalarını bir araya getirecek. 2’nci Türkiye Altın Marka Ödülleri’nin de sahiplerini bulacağı etkinlik öncesi Türkiye Altın Marka Ödülleri Kurucusu ve Yönetim Başkanı Nedim Delibaş yaptığı açıklama da amaçlarının Türk Markalarının adını dünyaya en iyi şekilde duyurmak olduğunu söyledi.

Delibaş, “Ödül törenin amacının ülkemizin önemli markalarının Türkiye ve dünyadaki bilinirliliğini arttırmak ve hak ettiği yere ulaşmasını sağlamaktır. Kritik günlerden geçtiğimiz bu günlerde kendi markalarımıza sahip çıkarak tüm dünyaya gücümüzü göstermek istiyoruz. Bu nedenle bu tür etkinliklerin halkımızın markalarına sahip çıkması adına fırsat olacağını düşünüyoruz. 1 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında avrupaekonomigazetesi.com üzerinden yapılacak halk oylaması sonuçları 2 Kasım’da kamuoyu ile paylaşacağız ve Tertip komitesinin belirlediği özel ödülleri ise 1 Aralıkta açıklayacağız” şeklinde konuştu.