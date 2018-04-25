EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 12:42

Amerikan şirketi Tekirdağ’da doğalgaz arayacak

Amerikan enerji şirketi Thrace Basin Natural Gas (Türkiye) Co., Tekirdağ’da 2 milyon 700 bin lira değerinde iki sondaj kuyusu açarak doğalgaz arayacak.

Amerikan şirketi Tekirdağ'da doğalgaz arayacak
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Amerikan enerji şirketi Thrace Basin Natural Gas (Türkiye) Co., Tekirdağ’da 2 milyon 700 bin lira değerinde iki sondaj kuyusu açarak doğalgaz arayacak.

Amerikan Transatlantic Petroleum’un 2010 yılında himayesine kattığı Thrace Basin Natural Gas (Türkiye) Co. (TBNGC) doğalgaz şirketi, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesi 35 bin 788 hektar AR/TGT-PIN- STT/K/F18-D1, D2, D4 numaralı ruhsat alanında, Bayramşah ve Kahya mahallelerinde sondaj kuyusu açarak doğalgaz aramayı planlalıyor.

Değerinin 2 milyon 700 bin lira olacağı belirtilen proje kapsamında açılacak olan sondaj kuyularının derinliği ise 5 bin metre olacak.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku