Amerikan şirketi Tekirdağ’da doğalgaz arayacak

Amerikan enerji şirketi Thrace Basin Natural Gas (Türkiye) Co., Tekirdağ’da 2 milyon 700 bin lira değerinde iki sondaj kuyusu açarak doğalgaz arayacak.

Amerikan enerji şirketi Thrace Basin Natural Gas (Türkiye) Co., Tekirdağ’da 2 milyon 700 bin lira değerinde iki sondaj kuyusu açarak doğalgaz arayacak.

Amerikan Transatlantic Petroleum’un 2010 yılında himayesine kattığı Thrace Basin Natural Gas (Türkiye) Co. (TBNGC) doğalgaz şirketi, Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesi 35 bin 788 hektar AR/TGT-PIN- STT/K/F18-D1, D2, D4 numaralı ruhsat alanında, Bayramşah ve Kahya mahallelerinde sondaj kuyusu açarak doğalgaz aramayı planlalıyor.

Değerinin 2 milyon 700 bin lira olacağı belirtilen proje kapsamında açılacak olan sondaj kuyularının derinliği ise 5 bin metre olacak.