Anadolu’nun ‘Zeka Gücü’ Afyonkarahisar’da

Türkiye’nin özel yetenekli çocuklarına yönelik eğitim çalışmalarıyla dikkat çeken Turkcell, Anadolu’nun yeni Aziz Sancarları’nı yetiştirmek için desteğini sürdürüyor. Yapılan şirket açıklamasına göre 2016’da Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde başlatılan ve Türkiye’deki BİLSEM (Bilim ve Sanat Merkezleri) bünyesinde teknoloji laboratuvarlarının açıldığı Zeka Gücü Projesi’nin son durağı Afyon oldu. Afyon Dumlupınar BİLSEM’de açılan Zeka Gücü Teknoloji Laboratuvarı’nda özel yetenekli öğrenciler, potansiyellerini gerçekleştirecek teknolojilere erişebiliyor.

3 yıl içinde hedeflerin ötesine geçerek 30 bin öğrenciye ulaşılan Turkcell’in Zeka Gücü Projesi’nin yeni durağı Afyon oldu. Projenin 20. okulu olan Afyon Dumlupınar BİLSEM’de kurulan laboratuvarda, üç boyutlu yazıcılardan maker kitlere kadar pek çok ürün yer alıyor. Türkiye’nin genç beyinleri ülkenin geleceği için, yeni laboratuvarlarında çalışmalarına hiç zaman kaybetmeden başladı. Zeka Gücü Projesi’nde öğrencilere verilen yüz yüze eğitimler,online eğitimlerle de destekleniyor.

“Zeka Gücü ile eğitimleri zenginleştirdik”

TÜBİTAK 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda kodlama alanında birincilik ödülü alan Afyon Dumlupınar BİLSEM’de düzenlenen açılış törenine; Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Koç, Afyon Valisi Mustafa Tutulmaz, Afyon Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın ve Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili katıldı. Turkcell’in “Yerli ve Milli Yapay Zeka” üretimi hedefinde önemli bir adım olarak da kabul edilen “Zeka Gücü” projesiyle ilgili açılışta konuşan Atilla Koç, “Anadolu’da fırsat eşitliği bekleyen ve Türkiye’nin geleceğine şekil verecek binlerce Aziz Sancar olduğuna inanıyoruz. Zeka Gücü projemizle onların elinden tutuyor; ihtiyaçları olan donanımı sağlayarak, engelleri aşmalarını hedefliyoruz. Üçüncü yılındaki projemiz başarıyla yola devam ediyor. Projede ilk yola çıktığımızda hedefimizi 3 yılda 10 bin olarak koymuştuk. Oysa bugün geldiğimiz noktada rakamı üçe katladığımızı görüyoruz. Bu yılın sonunda bu projeyle 30 binden fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyoruz. Projemizin kapsamını ve içeriğini zenginleştirdik. Zeka Gücü ismiyle yola devam ediyoruz. Sınıflarımızda sadece genel amaçlı teknoloji sınıflarını değil; uzay, akıllı ev ve bulut teknolojilerine yönelik zenginleştirilmiş eğitimler ile daha üst seviyede fayda sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Yeni nesil eğitimlerde neler var?

Yeni nesil üretim araçlarını öğretmeyi planlayan eğitim programı, yüz yüze ve online eğitimler olarak ikiye ayrılıyor. Proje, özel yetenekli çocukların içindeki yaratıcılığı ve potansiyeli ortaya çıkarmayı amaç ediniyor. A’dan Z’ye Turkcell tarafından kurulan Zeka Gücü Laboratuvarları’nda her öğrenciye dizüstü bilgisayar, üç boyutlu yazıcı (3D printer), akıllı tahta ve öğrencilerin üretim ve tasarım süreçlerine destek olacak elektronik setler ve alet takımları bulunuyor. Proje, Türkiye’de “maker hareketi” (kendin yap-kodlama) konusunda atılan ilk adımlardan biri olarak da dikkat çekiyor.

Yeni dönemde Zeka Gücü Projesi’nin uzaktan öğretim sistemi de güncelleniyor. Yenilenen Zeka Gücü eğitim portalı Stanford, MIT, Cambridge ve Sorbonne üniversitelerinin de kullandığı Open edX altyapısına geçiş yapacak. Yeni sistem ile Zeka Gücü portalı Türkiye’deki tüm öğrencilerin faydalanabileceği Arduino, Scratch, Uzay Bilimleri, Robotik gibi eğitimleri de içeren zengin bir eğitim portalı haline dönüşüyor. Yüksek irtifa balonlarıyla atmosferin gözlenmesi, gündüz ve gece teleskopla güneş sistemi ve yıldız gözlem atölyeleri yapılması ve akıllı ev sistemlerinin temellerine ilişkin pek çok yeni eğitim, bu yıl içinde Zeka Gücü Projesi sayesinde öğrencilerle buluşacak.

Afyon BİLSEM’deki Zeka Gücü çocuklarının projeleri

Serummatik

Hastalara acil durumlarda takılan seruma kurulan düzenek sayesinde serumu biten hastaların bilgisi hemşirelerin telefonuna bildirim olarak geliyor. Sistem hastaya 1 dakikada 50 damla verilecek şekilde düzenleniyor. Sağlık personeli serum takılı tüm hastaların serumundaki damla sayısını ve damlaların düşme sıklığını uzaktan artırıp azaltıyor ya da damla akışını durdurabiliyor. Proje Konya’da düzenlenen TÜBİTAK 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında kodlama alanında bölge üçüncüsü oldu.

Toplu Taşımada Güvenlik

Toplu taşıma araçlarına gereğinden fazla yolcu alınmasının önüne geçilerek yolcuların daha güvenli ve daha konforlu bir yolculuk yapması amaçlanıyor. Kaza risklerini de azaltacak sistem, bir minibüsün kapısına takılan iki lazer modülü ile çalışıyor. Minibüse binen ve inen yolcu sayısını hesaplanıyor, fazla yolcu alımı olduğunda kapının kapanması önleniyor ve alarm çalarak aracın hareket etmesi engelleniyor. Proje Konya’da düzenlenen TÜBİTAK 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında kodlama alanında bölge birincisi oldu.

Drone Projesi

2018 yılında İstanbul’da düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde İnsansız Hava Aracı yarışma kategorisi için geliştirildi. Drone, Görsel İşleme Teknolojisi yardımıyla yukarıdan labirentin görüntüsünü alıyor ve İnsansız Kara Aracı ile iletişim kurarak görüntüyü iletiyor. İnsansız Kara Aracı da labirentten çıkmak için gerekli hesaplamaları yaparak uygun bir algoritma hazırlıyor.

Lazer Yazıcı

XY Plotter Robot Kiti ile hazırlanmış Ahşap Yakma Sanatı için kullanılmak amacıyla geliştirildi. Çizilmesi istenilen görüntü SD karta gönderiliyor ve düzeneğin üzerinde bulunan Pyrography Kalemi (Ahşap Yakma) yardımıyla tahta üzerine görüntü işleniyor.