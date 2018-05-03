Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ankara’ya yapılan projelerle 96 milyon liralık yatırım kazandırıldığını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise, “Yeni pakette yeni fırsatlar var. Borcu olan tarım Bağ-Kur’lular yeniden yapılandırılacak. Tarım işçilerine geçmiş donemde ek-5’le alakalı düzenlemeler hayata geçecek, daha avantajlı olacak. İlk defa girişimcilik faaliyetlerine başlayacak Bağ-Kur’lu gençlerin 1 yıl boyunca sigortaları SGK tarafından karşılanacak” diye konuştu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ankara’ya yapılan projelerle 96 milyon liralık yatırım kazandırıldığını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ise, “Yeni pakette yeni fırsatlar var. Borcu olan tarım Bağ-Kur’lular yeniden yapılandırılacak. Tarım işçilerine geçmiş donemde ek-5’le alakalı düzenlemeler hayata geçecek, daha avantajlı olacak. İlk defa girişimcilik faaliyetlerine başlayacak Bağ-Kur’lu gençlerin 1 yıl boyunca sigortaları SGK tarafından karşılanacak” diye konuştu.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) Ankara’yı kapsayacak 18 projenin sözleşmesi ve bir projenin temel atma töreni ile 25 tesisin açılış töreni gerçekleşti. Temel atma törenine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da katıldı. Programda konuşan Bakan Fakıbaba, Türkiye’nin kalkınmasının tarımsal kalkınma ile mümkün olacağına dikkat çekerek, "Bugün 18 projenin sözleşmelerini imzalayacağız ve bunlar içinde bir projenin temel atma törenini birlikte gerçekleştireceğiz. 25 tesisin de açılışını yapacağız. Bu projelere toplam 47 milyon TL hibe sağlıyoruz. Bu hibelerle Ankara’ya 96 milyon liralık yatırım kazandırıyoruz. Kalkınma ve büyüme kırsalda başlar. Çünkü üretim kırsalda oluyor ve gıdamız da kırsaldan geliyor. O nedenle her zaman söylüyorum, kırsal kalkınma olmadan ülkede kalkınma olamaz. Bu hibelerle kırsalda birçok kişinin hayatı değişecek. Kadınlarımız iş kuruyor, istihdama katkı sağlıyorlar. Gençlerimiz kırsala dönmeye başlıyor. Bu tesisleri gezerken insanımız desteklenince neler yapıyor kendi gözlerimle görüyorum. Gerçekten gurur duyuyorum. Kırsala daha fazla yatırım için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bu yatırımları gerçekleştirenlere şükranlarımı sunuyorum. Bakanlık olarak kırsalda yaşam standartlarını yükseltmek, tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek, kısacası yerinde üretmek ve yerinde işlemek felsefesiyle çalışmalarımız artarak devam ediyor. Sağladığımız destekler ve hibelerle Ankara’nın tarımsal üretim değeri son 15 yılda yaklaşık 5,5 kat arttı. 2002’de 1,4 milyar lirayken, 2017’de 7,7 milyar liraya ulaştı. Ankara’nın tarım ve gıda ürünleri ihracatı iki kat arttı. 2002’de 141 milyon dolardan 2017’de 290 milyon dolara ulaştı" açıklamasını yaptı.

Ankara’nın sadece başkent olmadığını, bereketli topraklarıyla birçok tarım ve gıda ürününün merkezi olduğunu belirten Fakıbaba, "Ankara, IPARD-1 kapsamında 42 il içinde en fazla hibe alan ildir. Ankara’ya TKDK olarak 487 projeye 255 milyon TL hibe ödedik. Bu hibelerle 505 milyon yatırım yapıldı. Bini bayan olmak üzere 3 bin 500 istihdam sağladık. Bugün toplam hibesi 25 milyon TL olan 18 projeyle sözleşme imzalıyoruz. Bu hibeler sayesinde 55 milyon TL yatırım kazandıracağız. 2018 sonunda TKDK tarafından Ankara’ya son 5 yılda toplamda 505 projeye 280 milyon TL hibe vermiş olacağız. Ankara’ya 560 milyon TL yatırım kazandıracağız. Bu yatırımlarla istihdam edilen kişi sayısı 4 bin 100’e ulaşacak. Bu yatırımlar AB standartlarında tesislerdir. Ankara’nın bu hibelerden daha fazla faydalanması için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye tarımsal kalkınmada büyük bir ivme kazanacak”

Türkiye’nin 7.4’ lük büyümesinde sadece sanayinin olmadığını, bunun içerisinde tarımsal kalkınmanın da büyük rol oynadığını belirten Bakan Sarıeroğlu ise, “Bugün gerçekten önemli alanda yeni süreçleri, hikayeleri başlatacak bir gündeyiz. Ankara ilimizde 12 milyon dekarlık bir tarım alanı bulunuyor. Tarım alanlarına sahip iller içerisinde en büyük ikinci şehir konumunda. Gerçekleştirdiğimiz hibe programıyla Ankara tarımsal kalkınmada büyük bir ivme kazandı. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz tesisler ve imzalayacağımız sözleşmelerle var olan yatırımlar daha da ivme kazanacak. Türkiye’de 7.4 büyüme oldu ancak bu sadece sanayide değil tarımsal alanda da gerçekleşen adımlar sayesinde oldu. Toplamda Ankara’ya yapmış olduğumuz yatırımda 25 tesis açılışı 41 milyon lira tutuyor" dedi.

Girişim faaliyetleri konusunda Tarım Bakanlığı ile ortak projeleri olduğunu açıklayan Sarıeroğlu, "Birlikte toplam 3.5 milyon euroluk 5 projeyi yürüttük. Bu projeler sonucunda 19 bini kadın olmak üzere 50 bin istihdam sağladık. Önümüzdeki dönemde de Tarım Bakanlığı ile çalışmalar sonucunda mesleki eğitimlerimiz devam edecek. Hedefimizi 28 bin işgücü. Çalışma Bakanlığı olarak sosyal güvenlik konusu bizim için oldukça önemli. Kayıtlı istihdamı yüzde 50’ye ulaştırmaya çalışıyoruz, kayıt dışı çalışmayı ise minimuma indirmeye çalışıyoruz. Ayrıca mevsimlik işçi konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Yakın zamanda Tarım Bakanımız ve Kalkınma Bakanımız ile ortak takip ettiğimiz Polatlı’da Türkiye açısından örnek bir açılış gerçekleştireceğiz. İlk defa uygulanan bir proje olacak. İşlevlik konusunda istediğimiz gibi giderse mevsimlik işçilerin yoğun yaşadıkları yerlerde bu projelerimizi yaygınlaştıracağız. Tarım işçimiz 50 bin, 713 bin Bağ-Kur’lumuz var. 75 bin tarımdan emekli ve 687 bin tarım Bağ-Kur’lu var. Yeni pakette yeni fırsatlar var. Borcu olan tarım Bağ-Kur’lular yeniden yapılandırılacak. Tarım işçilerine geçmiş donemde ek-5’le alakalı düzenlemeler hayata geçecek, daha avantajlı olacak. İlk defa girişimcilik faaliyetlerine başlayacak Bağ-Kur’lu gençlerin 1 yıl boyunca sigortaları SGK tarafından karşılanacak” ifadelerini kullandı.

“Tarımsal kalkınma ile tüm bölgelerimizin refah seviyesi yükselecek”

Toplantıda konuşan Ankara Valisi Ercan Topaca, “Ankara için, tarım için, kırsal kalkınma için önemli. Geniş tarım alanlarıyla potansiyeli olan Ankara’da ülkemizin ihtiyacını karşılayabilecek faaliyetlerin gelişmesi, teknoloji kullanımı ile çiftçilerin refah düzeyi artacak. 25 tesisin açılışı, 18 proje imzalanacak. Ankara ilinde IPARD-1’de 505 proje uygulandı. 208 milyon lira hibe sağlandı, 4 bin 100 ek istihdam sağlandı. Refah düzeyinin yakalanmasında tarımsal faaliyetler çok önemli. Ülkemizin her yerinde aynı refah seviyesi olsun istiyoruz. Kırsal da şehir de gelişsin istiyoruz. Gıda güvenliği ve stratejik gıda ihtiyacımızı uzun vadede dışa bağımlı olmaktan kurtaracak şekilde planlamalıyız. Bu yatırımlar hem çiftçilerimizin kapasitelerinin artmasını sağlıyor hem de tarımsal alandaki dışa bağımlılığı azaltacak. Biz de kırsal kalkınma faaliyetlerini destekliyoruz" dedi.

TKDK tarafından verilen hibelerin küçük ve orta ölçekli işletmelere büyük avantajlar sağlandığını ifade eden TKDK Başkanı Hakan Antalyalı, “Toplamda 43 projeye TKDK 47 milyon lira hibe sağladık. Bu hibelerle Ankara’da 100 milyon yatırım yapılacaktır. Ankara’nın tarım potansiyelin etkin kullanmasına katkı sağlayan bu yatırımlar, aynı zamanda istihdama da katkı sağlıyor. TKDK olarak AB fonlarının kullanıldığı IPARD kapsamında 2011 yılından itibaren 42 ilde birçok alanda yatırımları destekliyoruz. Ankara 2016 IPARD- 1 kapsamda en fazla hibe alan ilimiz. Ankara il koordinatöründe çalışan arkadaşlarımızı emekleri ve çalışması ile Ankara’da IPARD-2 kapsamında hibeler artacak. Daha etkin kullanılması için son 4 ayda çalışma başlatıldı. Küçük işletmelere önemli avantajlar sağladı. Bu yıl çıktığımız 3. çağrı kapsamında başvurular nisan ayında bitti. Değerlendirme çalışmaları devam ediyor. Amacımız Ankara ve diğer illerimizde projeleri desteklemektir" şeklinde konuştu.

Törene Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ankara Valisi Ercan Topca, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Yardımcısı katıldı.