Antalya Hali’nde, ’Yeni Hal’ yasasına komisyonculardan tepki

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, gerekli hazırlıklar yapılmadan hal ve komisyonların kaldırılmasının yanlış olduğunu belirterek, "Biz üretici adına mal satıyoruz, 1’e alıp da 3’e...

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, gerekli hazırlıklar yapılmadan hal ve komisyonların kaldırılmasının yanlış olduğunu belirterek, "Biz üretici adına mal satıyoruz, 1’e alıp da 3’e satan kişiler değiliz. Yüzde 8’e çalışan kişileriz, hayatımız çiftçiyle ortaktır. Alt yapısı olmadan hallerin kapatılması, komisyonculuğun kaldırılması mümkün değildir" dedi.

Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Nevzat Akcan, ‘Yeni Hal Yasası’ kapsamında komisyoncuların kapatılması konusunu değerlendirdi. Türkiye’nin en büyük halinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali’nde ’Yeni Hal’ yasası hakkında detaylı bilgileri olmadığından yakınan Akcan, bir günde alınan kararların yarar yerine zarar getireceğini belirtti. Akcan, "Halde 144 komisyoncu, 700 tüccar, bu sektöre hizmet ediyor. Halde 800 dükkan, 20’şer kişi çalıştırsa 16 bin kişi yapar. Ailelerini de eklersek sayı daha da yükselir. Bu kadar kişiyi işinden yapacağız. Bu insanlara da iş vermek zorundayız" diye konuştu.

"Biz 1’e alıp 3’e satan kişiler değiliz"

Akcan, alt yapı hazırlığı yapmadan hal yasasının değişmesi ve komisyonculuğun kaldırılmasının yanlış olduğunu söyledi. Bu şekilde üretimin ette olduğu gibi tarımda da felakete doğru gideceğini savunan Akcan, "2-3 sene sonra sebzeyi de ithal getirmek durumunda kalırız. Aracı lanse edile edile meslek bitti. İşin sonuna geldik. Bir hafta on gün içinde yapılan açıklamalar da bizi bitirdi. Biz burada komisyoncu falan değiliz, üreticiyle aile gibiyiz. Biz üreticinin adına mal satıyoruz, 1’e alıp da 3’e satan kişiler değiliz. Yüzde 8’e çalışan kişileriz, hayatımız ortaktır. Alt yapısı olmadan hallerin kapatılması, komisyonculuğun kaldırılması mümkün değildir" ifadelerini kaydetti.

“Komisyoncu çiftçinin sigortasıdır"

Hallerin birer borsa olduğunun altını çizen Nevzat Akcan, "Haller üreticinin, malını değerlendirme yeridir. Borsadır. Satıcı ile alıcı bir araya gelir, piyasaya göre fiyat belirlenir. Biz de üreticinin adına fiyatları belirler, çiftçinin garantörü oluruz. Komisyoncu çiftçinin sigortasıdır, kaskosudur" şeklinde konuştu.

35 yıldır halde komisyoncu olduğunu belirten Ercan Gündoğdu, ‘Yeni Hal’ yasası kapsamında bir karar alındığını ve esnafın durumunun göz önünde bulundurulmadığını öne sürdü.

Kağıt üzerinde kararlar alındığını ileri süren Gündoğdu, "Halde birçok sektör bir arada bulunur. Tedarikçiler komisyoncuları garantör olarak görür. Çiftçi tüm ihtiyaçlarını komisyondan karşılar. Komisyon halde bir tür garantördür. Komisyoncular giderse çiftçi ile tedarikçi firmalar nasıl çalışacak. Kim kimin parasını ödeyecek. Karışıklık olacak. Hem çiftçi, hem tedarikçi alacaklarını komisyondan alır. Bu kadar garantili sistem varken neden komisyoncular kapatılıyor. Arada başka kişiler üreyecek. Bu da maliyeti düşürmeyecek yükseltecek" ifadelerine yer verdi.

"Kime mal satacağız"

Üretici Hüseyin Tekin, hallerin kapatılmasıyla ilgili, "Bizim için çok kötü. Hal kapanırsa biz tek başımıza ne yapacağız bilmiyoruz. Köylü olarak genelde ilkokul mezunu kişileriz, nasıl ürünümüzü satacağız. Halde komisyonumuz var, ona veriyoruz ürünü, o satıyor ve bizde paramızı alıyoruz. Ama hal kapanırsa kime mal satacağız. Kime güveneceğiz. Hallerin kapanmasını istemiyoruz" dedi.