Antalya için 25 milyon turist beklentisi

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak, Antalya’da 12 aylık turizm gerçekleştiği takdirde 25 milyon turist sayısına çıkılacağını kaydetti.

Bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek olan 2. Dünya Sağlık Spor Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı’nda (HESTOUREX), Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı 194 ülke ve 5 bin alım heyeti hedefleniyor. 5-8 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşecek fuar öncesinde danışma kurulu ise ilk toplantısını gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı, belediye, çeşitli dernek, STK temsilcilerinin de katılım sağladığı danışma toplantısında konuşan Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak, 2017’de düzenledikleri fuarın Antalya ve Türkiye ekonomisine ciddi katkıda bulunduğunu, 2018 yılında ise hedef büyüttüklerini söyledi. Sürdürülebilir turizmle ilgili görüşlerini de açıklayan Çakmak, alternatif turizmle birlikte Antalya’da 12 aylık bir turizmin gerçekleşmesi halinde 25 milyonluk bir rakamın gerçekleşeceğini söyledi.

“Unutulmuş segmentleri yeniden hareketlendirdik”

2017 yılında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun girişim ve desteğiyle yola çıktıklarını anlatan Çakmak, Türk turizmine katkı sağlamak adına 2017 yılında ciddi çalışmalar yaptıklarını söyledi. Türkiye’de daha önce alternatif turizme önem verilmediğimi aktaran Çakmak, “Alternatif turizmle ilgili hemen hemen hiçbir etkinliğimiz ülkede yapılmamıştı, ön plana çıkarılmıyordu. Raflarda üstlerine yılların tozları konulmuş, bir türlü sahneye çıkartıp sunulmuyordu. HESTOUREX işte bu ürünlerin tekrar ortaya çıkmasında, unutulmuş segmentlerin yeniden hareketlenmesini sağladı” dedi.

"25 milyonu bulur"

Devlet büyüklerinin 12 aylık turizm çağrısı sonrası Hestoreks Fuarı çin Antalya’yı seçtiklerini kaydeden Çakmak, “12 ay turizmi başka bir şehirde deniz kum güneş olarak yapamayacağımıza göre, demek ki rafımızda duran alternatif ürünlerimizi ön plana çıkarmamız gerekiyordu. Alternatif segmentlerle turizmi 12 ay yükseltirsek, Antalya 25 milyon turisti ağırlayabilecek bir şehir olabilir. O yüzden tercihimizi de Antalya olarak kullandık. Sadece Antalya’nın değil, Türkiye’nin böyle bir organizasyona ihtiyacı vardı.



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Son olarak fuarın Cumhurbaşkanlığı himayesine alındığı için oldukça mutlu olduklarını ifade eden Çakmak, 2017 yılında 151 ülkeden 4 bin alım gerçekleştirdiklerini, bu yıl ise hedeflerinin 194 ülkeden 5 bin alım heyeti olduğunu söyledi.