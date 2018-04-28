Antalya’da milyon dolarlık dev uçaklar gölgelik oldu

Antalya’da Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve halk günüyle devam eden Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow’da 35 derece sıcaktan bunalanlar milyon dolarlık uçakların gölgesine sığındı.

Antalya’da Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve halk günüyle devam eden Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow’da 35 derece sıcaktan bunalanlar milyon dolarlık uçakların gölgesine sığındı.

Antalya Havalimanı’nda 25 Nisan’da başlayan havacılık fuarı Eurasia Airshow, ilk halk gününde kapılarını ziyaretçilerine açtı. İlginin yoğun olduğu fuarda ziyaretçiler yaklaşık 35 derece sıcak havaya rağmen dev uçakları görebilmek için birbirleriyle yarıştı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı fuarda ziyaretçiler hem uçak standlarını hem de statik sergileme alanındaki uçaklara ilgi gösterdi. Alanda en büyük ilgiyi ise Ukrayna’ya ait dünyanın en büyük 2’nci kargo uçağı Antonov 124 çekti. Baş kısmının açılmasıyla içine bir helikopter alabilen kargo uçağının, kapanma anını ve havalanmasını vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Alandaki birbirinden renkli uçak ve helikopterle ziyaretçiler gün boyu fotoğraf çekimi yaptı. Çeşitli gösteriler ise ilgiyle izlendi.

Dev uçaklar gölgelik olu

Hava sıcaklığının 35 derece ve zeminin beton olması nedeniyle sıcaktan zor anlar yaşayanlar milyon dolarlık dev uçakların gövde ve kanatlarının altına sığındı. Bazı vatandaşların uçakların altında uyudukları görüldü.

Medya City Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kurt, halk gününün başladığını belirterek bugüne özel dünyanın en büyük ikinci kargo uçağı Antonov 124’ün ziyaretçilere açık olduğunu dile getirdi.

Antonov 124’ün Türk hava sahasında bugüne kadar uçuş gösterisi yapacak olan en büyük uçak olacağını dile getiren Kurt, "Bugün savaş jetleri, helikopter ve gösteri uçaklarının ve 23, yarın 30’a yakın uçuş gösterisi olacak. Eurasia Airshow’u bugün 80 bin kişiyi ağırlayacak. İki günün sonunda 200 bin kişi fuarı ziyaret etmiş olacak" dedi.

Kurt, vatandaşların mağdur olmamaları için ya toplu taşıma araçlarını kullanmalarını ya da ANFAŞ yanından düzenlenen ücretsiz servisleri kullanmalarını istedi.