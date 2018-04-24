ANTMUTDER Başkanı Karataş: 'Gümrük vergisinin sıfırlanması, demir fiyatının düşmesini sağlamadı'

Antalya Müteahhitler Derneği (ANTMUTDER) Başkanı Deniz Karataş, bazı ülkelerden alınan inşaat demirinde gümrük vergisi sıfırlanmasının, demir fiyatının düşmesine fayda sağlamadığını belirtti.

Atılan adımların yeterli gelmediğinin ileri süren Karataş, "Yeni önlemler alınması kaçınılmazdır. Aksi takdirde demirin tonundaki yükseliş inşaat maliyetlerine şimdiden yansıtılmaya başlanmış bu yansıma önlem alınmadığı takdirde daha da çok konut fiyatını ve inşaat maliyetini yükseltecektir" dedi.

"Demir yakından takip edilmeli"

Demirdeki durdurulamayan artış için ciddi önlemler alınması gerektiğini işaret eden Karataş, "Bir taraftan vatandaşa ucuz ve sıcak bir yuva kazandırma çabası ve gayreti içerisinde olan sektör, bu fiyatlar karşısında konut yapma, ev satma, ev alma yatırımlarına devam etme süratini çok çok yavaşlatacaktır. Öte yandan demir üzerinde spekülatif yönde davranışlar sergilenmektedir. Bu davranışlar yakından incelenmeli ve takip edilmelidir. Devletimizin ilgili organları demir üzerinde oynanmak istenen ‘demirde ben merkeziyetçi’ yaklaşımı oyununa son vermelidir" diye konuştu.

"İnşaatlar durma noktasına geldi"

Karataş, "İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonumuz (İMKON) bu konuyu yakından takip etmektedir. Müteahhitlerimizin uğradığı haksızlık ve yaşadığı sıkıntıların giderilmesi yönünde her zaman olduğu gibi üzerimize düşeni yerine getirme çabası içerisinde bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Geçtiğimiz yıldan 2018 yılının bu dönemine kadar demir yüzde 70’e varan zam almıştır. Bu yükseliş inşaatların yavaşlamasına hatta durma noktasına getirmiştir" ifadelerine yer verdi.