Gökas Filo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Göz araç kiralamada dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. Göz, “Araç kiralama sektöründe firmalar, kiralanan araçların marka modeli ve hasar durumunun yanısıra en çok dikkat edilmesi gereken bir durum da yapılan sözleşmeler ve imzalanan senetlerdir” dedi.

Gökas Filo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Göz, araç kiralamada dikkat edilmesi gerekenler ile ilgili açıklamada bulundu. Türkiye’de her bütçeye uygun kiralık araç bulmanın mümkün olduğunu ifade eden Gökhan Göz, lüks sınıf araçlarda günlük kira bedelinin 500-600 lira seviyelerine kadar çıktığını ve son dönemde artan araç maliyetlerinin kiralama şirketlerini oldukça zorladığını, buna rağmen birçok şirketin rekabet ortamından ötürü fiyatlarını korumaya çaba sarf ettiğini ifade etti.

“Sözleşme maddelerine dikkat edin, senet imzalamayın”

Araç kiralar iken en çok dikkat edilmesi gerekenleri bir çok araç kiralamak isteyen vatandaşların bilmediğini söyleyen Göz, “Bizim gibi firmalar mesela kredi kartı tabanlı çalışır. Kredi kartından belirli bir teminat alınır, ona istinaden kiralama yapılır. Teminatsız araç çıkışı olmaz. Bazı firmalar daha farklı şekilde çalışıyor ama güvenilecek firmalar kredi kartı tabanlı çalışır. Her sektörde olduğu gibi özellikle bizim sektörümüzün en büük sermayesi güven olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Türkiye’de her bütçeye uygun kiralık araç bulmanın mümkün.Şu an yasa olarak bir boş senede imza atılması yasak. Meblağsız bir senet, ucu açık bir senet her zaman risk oluşturuyor. Teminat olarak belirli miktarlar yazarak senet alan firmalar mutlaka vardır ama biz bunu çok tasvip etmiyoruz. Bazen müşteri de bize bunu teklif edebiliyor ama biz onu güvenli bulmuyoruz. Ne senet vermeyi ne de senet almayı güvenli bulmuyoruz” diye konuştu.

“İmza atar iken sözleşme maddelerini iyi okuyun”

“Özellikle nüfus yoğunluğu düşük illerde araba kiralama sözleşmeleri kolay imza ettirilebilmesi amacıyla genelde tek sayfadan ibarettir” diyen Göz, “Ancak sözleşmenin alt kısmına boş bir senet iliştirilmekte olup, sözleşmeyi imza eden kişi basit ve gayet teferruatsız bir sözleşme imza ettiği zannıyla, fark etmeden senet de imza edebilmektedir. Bu durum senedin sözleşmeden ayrılarak ayrıca kullanılması riskini doğurabileceği için sözleşmeye ek bir senet olup olmadığına, sözleşme imza edilmeden dikkat edilip, bu tür sözleşmelerin senet halinde düzenlenen kısmına imza atılmamalıdır" ifadelerini kullandı.