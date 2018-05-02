Arap yatırımcılar Türk gıda markalarıyla buluştu

11’inci Türk-Arap Buluşması kapsamında açılışı gerçekleştirilen 3 fuarda Türk gıda ve tarım ürünleri 15 Arap ülkesinden gelen yaklaşık bin iş adamına tanıtılıyor. Açılışta konuşan TÜRAP Derneği Genel Başkanı Sabuhi Attar, “Türkiye ve Arap ülkeleri arasındaki işbirliğini her zaman arttırmamız lazım” dedi.

11’inci Türk-Arap Buluşması kapsamında açılışı gerçekleştirilen 3 fuarda Türk gıda ve tarım ürünleri 15 Arap ülkesinden gelen yaklaşık bin iş adamına tanıtılıyor. Açılışta konuşan TÜRAP Derneği Genel Başkanı Sabuhi Attar, “Türkiye ve Arap ülkeleri arasındaki işbirliğini her zaman arttırmamız lazım” dedi.

Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) desteğiyle TURABEXPO tarafından düzenlenen ve Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB, İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, TOBB ile MÜSİAD tarafından desteklenen 11’inci Türk-Arap Buluşması başladı. Bu kapsamda 5’inci Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı, 3’üncü Türk-Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı İşbirliği Organizasyonu, 2’nci Türk-Arap Otel, Kafe, Pastane Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarları İşbirliği Organizasyonunun açılışı gerçekleştirildi. Açılışa TÜRAP Derneği Genel Başkanı Sabuhi Attar, MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı, Dünya Fahri Konsoloslar Birliği Türkiye Başkanı ve Haşimi Ürdün Krallığı İzmir Fahri Konsolosu Ömer Kaplan, MÜSİAD İzmir Şube Başkanı Ümit Ülkü, 15 Arap ülkesinden yaklaşık bin iş adamı ile Türk markalarının temsilcileri katıldı.

Arap gıda pazarında Türk payının arttırılması hedefleniyor

Açılışta, fuarlar sayesinde gıda sektörü bakımından dışa bağımlı Arap ülkelerinde Türk gıdalarının pazar payının arttırılmasının hedeflendiği belirtildi. Ayrıca Türk gıda sektörü ile Arap gıda sektörünün önde gelen temsilcilerinin buluşmasının yeni iş birliği olanakları sağlayacağı ifade edildi. Türk markalarının tanıtımında fuarlarının önemini dile getiren konuşmacılar, ardından açılış kurdelesini keserek stantları gezdi. Arapların fuar kapsamında tanıtılan ürünlere yoğun ilgi göstermesi dikkat çekti.

“Türkiye ve Arap ülkeleri arasındaki işbirliğini her zaman attırmamız lazım”

Türk markalarının ve ürünlerinin çeşitli etkinliklerle Araplara tanıtıldığını ve yeni işbirlikleri için tanıtımın çok önemli olduğunu dile getiren Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği Genel Başkanı Sabuhi Attar, “Türk Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği büyük buluşmalar ayarlıyor. Çünkü bizim Türkiye ve Arap ülkeleri arasındaki işbirliğini her zaman attırmamız lazım. Çünkü tarih boyunca biz beraberiz. Bu beraberlikle ekonomiyi destekleyeceğiz. Burada çok güzel buluşmalar yapıyoruz bütün Arap tüccarları, sanayicilerini burada bir araya getiriyoruz. Türkiye’yi, sanayisini ve üretimini tanıtıyoruz” dedi.

“Türk ekonomisine bu müthiş bir sinerji getirecektir”

Türkler ve Araplar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Dünya Fahri Konsoloslar Birliği Türkiye Başkanı ve Haşimi Ürdün Krallığı İzmir Fahri Konsolosu Ömer Kaplan, “Geç kalınmış bir buluşma biz Cumhuriyeti kuralı 100 yıl olmuş ama gelinen noktaya bakıyorsunuz sene 2018 bin küsur iş adamını bulabildik. Binlerce Arap iş adamını burada görmek bizim için hayaldi. Bugün bu hayaller gerçek oluyorsa önümüz açık demektir. Gidip petrol aramaya gerek yok diyorum ben zaten petrol Araplardaysa tüccarları burada onlarla iş yapabilirsek dünyaya açılabilirsek birlikte Türk ekonomisine bu müthiş bir sinerji getirecektir” diye konuştu.

Öte yandan, fuarda katılımcılara plaket yerine her katılımcı adına TEMA Vakfı’na fidan bağışı yapıldı. Fuarlar, 4 Mayıs tarihine kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak.