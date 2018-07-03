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03 Temmuz 2018 Salı 11:07

Ardahanlılar, İstanbul’da Bal Festivalinde buluşacaklar

Merkezi Şişli’de bulunan ve çatısı altında 64 derneğin bulunduğu Ardahan Dernekler Federasyonu (ARDAFED) 2’nci büyük organizesine hazırlanıyor. Ardahan Günleri Bal Festivali 4-8 Temmuz tarihleri arasında Bakırköy’de yapılıyor.

Ardahanlılar, İstanbul'da Bal Festivalinde buluşacaklar
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Merkezi Şişli’de bulunan ve çatısı altında 64 derneğin bulunduğu Ardahan Dernekler Federasyonu (ARDAFED) 2’nci büyük organizesine hazırlanıyor. Ardahan Günleri Bal Festivali 4-8 Temmuz tarihleri arasında Bakırköy’de yapılıyor.

Geçtiğimizi yıl İstanbul Maltepe’de düzenlenen ve 4 gün içinde 1,5 milyon insanın ziyaret ettiği birinci Ardahan’ı Tanıtma Günlerini gerçekleştiren ARDAFED, 4-8 Temmuz tarihleri arasında Ardahan’ı Tanıtım Günleri Bal Festivali’ni İstanbul Avrupa Yakası Bakırköy Adliyesi önünde bulunan, E-5’in yanı başındaki Bakırköy Botanik Park’ta 4 günlük bir etkinlik ile düzenleyecek.

Yöresel sanatçıların yanı sıra yöresel ürünlerin sergileneceği, yöresel giyim kültürünün sergilendiği defilenin gerçekleşeceği ve yaklaşık 1 milyon insanın ziyaret etmesi beklenen Ardahan’ı Tanıtma Günleri Bal Festivali öncesi hazırlıklarına devam eden ARDAFED’in, Ardahan’ın İstanbullulara en iyi şekilde tanıtmak için 10 bin adet bir gazetede bastırdığı bildirildi.
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