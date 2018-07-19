“Artan akaryakıt fiyatları araç sahiplerini yeni nesil yakıt tasarruf ürünlerini kullanmaya itiyor”

Aydın Kimyasal Ürünler Genel Müdürü Faruk Ekşioğlu, son bir yılda benzin ve motorin fiyatlarındaki artışın sürücüler için 15 milyar TL ek maliyet oluşturduğunu belirterek artan akaryakıt fiyatlarının araç sahiplerini yeni nesil yakıt tasarruf ürünlerini kullanmaya ittiğini söyledi.

Aydın Kimyasal Ürünler Genel Müdürü Faruk Ekşioğlu, son bir yılda benzin ve motorin fiyatlarındaki artışın sürücüler için 15 milyar TL ek maliyet oluşturduğunu belirterek artan akaryakıt fiyatlarının araç sahiplerini yeni nesil yakıt tasarruf ürünlerini kullanmaya ittiğini söyledi.

Türkiye’de trafiğe çıkan otomobiller, her gün ortalama 37,7 milyon litre yakıt tüketiyor. Araç sahipleri benzine her gün 173 milyon TL harcıyor. Dyno Tab yakıt performans ürünleri Türkiye Distribütörü Aydın Kimyasal Ürünler Genel Müdürü Faruk Ekşioğlu, son bir yılda benzin ve motorin fiyatlarındaki artışın yüzde 26’ya ulaşmasıyla birlikte sürücüler için 15 milyar TL ek maliyet oluştuğunu ifade ederek yakıt tasarruf ve enjektör temizleyici tablet kullanılarak yüzde 15 oranında tasarruf sağlanabileceğini söyledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayınlanan ’2017 Petrol Piyasası Raporu’ndaki verileri derleyen Dyno Tab yakıt performans ürünleri Türkiye Distribütörü Aydın Kimyasal Ürünler, Türkiye’de bulunan 12,3 milyon otomobilin her gün yaklaşık 37,7 milyon litre akaryakıt tükettiğini açıkladı. Araştırmalara göre, otomobillerin yıllık akaryakıt tüketimi 63 milyar TL’yi buluyor. Son bir yılda benzin ve motorinin litre fiyatında gerçekleşen ortalama yüzde 26’lık fiyat artışı sürücüleri yakıt tasarrufu sağlayan çözümlere yönlendiriyor. Enjektör ve yakıt sistemini temizleyerek tasarruf ve performans artışı sağlayan ürünler ile son bir yılda Türkiye’de 65 bin litre yakıt tasarruf sağlandı.

“Araçlarımızda yüzde 15’e varan yakıt tasarrufu sağlamak mümkün”

Akaryakıt tasarrufu sağlanırken aracın performansının ve motor ömrünün etkilenmemesi gerektiğinin altını çizen Dyno Tab yakıt performans ürünleri Türkiye Distribütörü Aydın Kimyasal Ürünler Genel Müdürü Faruk Ekşioğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemizde her bin kişiye yaklaşık 154 otomobil düşüyor ve 2030 yılına kadar ciddi bir artış olması bekleniyor. Tükettiği petrolün yaklaşık yüzde 92’sini ithal eden Türkiye için dışa bağımlılık önemli bir sorun teşkil ediyor. Son bir yılda benzin ve motorin fiyatlarındaki artışın yüzde 26’ya ulaşmasıyla birlikte sürücüler için 15 milyar TL ek maliyet oluştu. Bu noktada yakıt sistemi ve enjektör temizleyici Dyno Tab ile araçlarımızda yüzde 15’e varan yakıt tasarrufu sağlamak mümkün. Dizel ve benzinli motorlara uygun olan Dyno Tab, yakıt alımından önce depoya bir adet tablet koyularak kullanılabiliyor. Yakıt içinde yüzde 100 çözünebilen konsantre tablet, enjektörleri temizleyip daha verimli yakıt püskürtülmesini sağlayarak yakıtın daha verimli yanmasını sağlıyor. Bu sayede yakıttan tam performans alınarak tasarruf sağlanıyor. Aktif bileşenleriyle oldukça kullanışlı ve verimli olan bu yöntem, hem araç sahiplerine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.”

“Ürünümüz İnternet üzerinden de satın alınabiliyor”

Genel Müdür Faruk Ekşioğlu, enjektörleri temizleyip daha verimli yakıt püskürtülmesini sağlayan tabletin Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) tarafından tescillendiğini belirterek, “Dyno Tab, en son Automechanika Dubai Fuarı’nda sergilendi. Yüksek kullanıcı beğenisiyle tüketicilerden tam not alan tablet ürün, sıvı ürünlere nazaran daha güçlü ve uzun yolda tasarruf açısından daha etkili yapısıyla dikkat çekiyor. Ürünümüz İnternet üzerinden de satın alınabiliyor” dedi.

Türkiye’de tüketilen akaryakıtın yüzde 85’i motorin

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye’de trafikte seyir halinde bulunan 22,7 milyon aracın 12,3 milyonu otomobillerden oluşuyor. Otomobillerin yüzde 38’i LPG, yüzde 36’sı dizel, yüzde 25,5’i benzin yakıt kullanıyor. 2017 yılında Türkiye’de 28,4 milyon ton akaryakıt tüketilirken, bunun yüzde 85’ini motorin, yüzde 8’ini benzin ve yüzde 4,5’ini ise havacılık yakıtları oluşturuyor.