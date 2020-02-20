EKONOMİ:
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20 Şubat 2020 Perşembe 13:35

Artık Karekodlu Çek Kullanılıyor!

Artık Karekodlu Çek Kullanılıyor!
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Bildiğiniz gibi çek işlemleri ticari faaliyetlerde, alım satım işlemlerinde kısacası finans dünyasında sıklıkla kullanılıyor. Çek işlemleri de zamana ayak uydurdu ve artık günümüzde karekodlu çek kullanılmaya başlandığını söyleyebiliriz. Findeks karekodlu çek seçeneğinin daha fazla tercih edilmeye başlanmasının elbette pek çok farklı nedeni bulunuyor. Bunlar arasında en önemli olanı ise keşideci ile alakalı olarak çok daha fazla bilgiye ulaşmayı sağlıyor olmasıdır.

Bu da tahmin edebileceğiniz gibi büyük önem taşıyor ve dolayısıyla gün geçtikçe karekodlu çek raporlarına olan ilgi de artıyor. Üstelik söz ettiğimiz bu bilgilere ulaşılabilmesi için keşideci den herhangi bir onay alınmasına da gerek duyulmuyor. Bir anlamda istenen herhangi bir zaman diliminde işlemin yapılabildiğini ve ihtiyaç duyulan bilgilere kolaylıkla ulaşılabildiğini söyleyebiliriz. Bu noktada da akıllara şu soru gelebiliyor; peki, çek geçerliliği sorgulama işlemi başka hangi bilgilere ulaşmayı mümkün kılıyor?

  • Karekodlu Çek Skoru
  • Çek ve keşideciye dair bazı bilgiler
  • Keşidecinin Çek Endeksi
  • Çeklerin ilk ve son ibraz tarihleri
  • Çek sahibi olunan banka sayısı
  • Açık çek adedi
  • Ortalama çek tutarı
  • Aylık keşide edilen çek adedi

Zira bu bilgiler zaten çoğu zaman kişi için yeterli olabiliyor. Ancak ihtiyaç duyulması halinde ibrazında ödenen, arkası yazılan ve ödenen ya da arkası yazılan ve ödenmeyen çek tutarını da görmek mümkün olabiliyor. Tüm bunlarla birlikte çek adetlerini de görmek sorun olmuyor. Karekodlu çek sisteminin gelecekteki ödeme performansını tahminleme gibi son derece önemli bir özelliğinin de bulunduğunu belirtmek gerekiyor. keşidecinin 9 aylık süreçteki ödeme performansına dair bir tahminleme yapıyor olması çeki kabul edip etmeme konusunda kararsız kalanların adeta imdadına yetişiyor.

Karekodlu çek sistemi yıllık olarak kullanılabiliyor. Peki, yıllık olarak bu sistemden faydalanmak için ne yapmak gerekiyor? İşte bu sorunun yanıtını detaylı bir şekilde öğrenmek hatta konuya dair bir video izlemek isterseniz hiç vakit kaybetmeyin ve hemen Findeks internet sitesine tıklayın. Belki de ihtiyacınız olan ya da yaşadığınız tüm sıkıntıları ortadan kaldıracak olan bu sistemdir.

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