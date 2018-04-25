EKONOMİ:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 13:09

ASKON’dan Diyarbakır’a çıkartma

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkan Yardımcısı Teşkilatlanma Komisyon Başkanı Atilla Yılmaz, beraberindeki iş adamlarıyla birlikte Diyarbakır’da Cevdet Nasranlı başkanlığında kurulan yeni teşkilatı ziyaret etti....

ASKON'dan Diyarbakır'a çıkartma
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Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkan Yardımcısı Teşkilatlanma Komisyon Başkanı Atilla Yılmaz, beraberindeki iş adamlarıyla birlikte Diyarbakır’da Cevdet Nasranlı başkanlığında kurulan yeni teşkilatı ziyaret etti. Bir dizi temaslarda bulunan ASKON heyeti, daha sonra Sur ilçesini gezdi.

ASKON Diyarbakır şubesi yeniden teşkilatlandırıldı. ASKON Genel Başkan Yardımcısı Teşkilatlanma Komisyon Başkanı Atilla Yılmaz, beraberindeki iş adamlarıyla birlikte Cevdet Nasranlı başkanlığında kurulan yeni teşkilatı ziyaret etti. Hasanpaşa Hanı’nda bir araya gelen dernek yöneticileri ve üyeleri kahvaltı sonrası Sur ilçesini gezdi.

“Diyarbakır’a faydalı olacağını temenni ediyorum”

Ulucami avlusunda açıklamalarda bulunan Genel Başkan Yardımcısı Teşkilatlanma Komisyon Başkanı Atilla Yılmaz, ziyarete ilişkin detayları açıkladı. Yılmaz, “Anadolu Aslanları İş adamları Derneği olarak yeninden yapılanmak, yeniden şube oluşturmak için istişareler yapmak üzere Diyarbakır’a gelmiş bulunmaktayız. Teşkilatlanma komisyonu olarak Diyarbakır’da kentin sorunlarını iyi bilen, kentin sıkıntılarını iyi bilen ve bu bölgede ekonomik sorunları çözmek üzere bir araya gelmiş iş adamlarından oluşan bir heyetle bu heyetin başında da Cevdet Nasranlı ile birlikteyiz. Türkiye için önemli olan Diyarbakır’da güzel bir teşkilatlanmaya gideriz. Burada alacağımız kararlar hem milletimize hem ekonomimize hem de Diyarbakır’a faydalı olacağını temenni ediyorum” dedi.

“Diyarbakır demek Ortadoğu demektir”

Ardından konuşan ASKON Şube Başkanı Cevdet Nasranlı ise şunları söyledi:

“ASKON’u Türkiye’de değerli bir kuruluş olarak, sivil toplum örgütü olarak gördüğümüz için ASKON bünyesinde ülkeye, millete hayırlı işler yapabileceğimize inandığımız için ASKON bünyesinde çalışmalarımızı yapmaya karar verdik. ASKON misyonuna uygun arkadaşlarla bir araya gelerek Diyarbakır’dan bölgenin ve Diyarbakır’ın sorunlarını yukarıya taşımak için elimizden geleni yapacağız. Tabi Diyarbakır demek sadece Türkiye demek değil sadece Güneydoğu demek değil benim nezdimde Diyarbakır aynı zamanda Ortadoğu demektir. Dolayısıyla Diyarbakır’da yapılacak her çalışmanın Türkiye için çok önemli olduğuna inandığımız için bugün vereceğimiz startla buradaki iş adamlarımızla birlikte ciddi projeler ve çalışmalar yapacağız. Diyarbakır siyasi anlamında geçmişte çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Bu sıkıntıların sonunda buralara çok ciddi yatırımlar oldu. Şuanda için bulunduğumuz 5’inci Haremi şerif olan Ulucami’nin bile o süreçlerde tarihi boyunca ilk defa Cuma namazının kılınmadığı süreçler yaşadı. O günden bugüne baktığımızda buralar tekrar canlanmış, buralarda tekrar bütün yıkılanlar tekrar ayağa kaldırılmış, çalışmalar yapılmış ve tarihi özüne yakışır bir şekilde onarımlar yapılmış. Biz de Diyarbakırlı iş adamları ve eşraflar olarak bunun üzerine ne katabiliriz düşüncesiyle genel merkezimiz üzerinden hükümet nezdinde ciddi çalışmalar yapmaya çalışacağız.” Konuşmaların ardından Nasranlı tarafından gelen heyete bakır işleme tablolar hediye edildi.
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