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13 Ekim 2018 Cumartesi 11:30

ASO ve İŞKUR MEGİP’le nitelikli eleman yetiştirecek

Ankara Sanayi Odası (ASO) ve İŞKUR, "Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP)" çerçevesinde sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli eleman yetiştirecek.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye...

ASO ve İŞKUR MEGİP'le nitelikli eleman yetiştirecek
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Ankara Sanayi Odası (ASO) ve İŞKUR, "Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP)" çerçevesinde sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli eleman yetiştirecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen MEGİP çerçevesinde ASO ve İŞKUR işbirliği yapacak. Eğitimler, ASO Sürekli Eğitim Merkezi’nin yanısıra çeşitli sanayi odaklarında gerçekleştirilecek.

ASO ve İŞKUR İl Müdürlüğünün gerçekleştireceği iş birliği nedeniyle bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi (ASOSEM) konferans salonunda düzenlenen toplantıya ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş, Ankara İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Üzeyir Yıldırım, İŞKUR iş ve meslek danışmanları ile bölgede yer alan sanayiciler katıldı. Toplantının açılışında konuşan ASO Başkanı Özdebir, sanayicilerin üretim ve rekabet gücünü artırabilmesi için nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Ülkenin teknoloji seviyesini imalat sanayisinin belirlediğinin altını çizen Özdebir, "Çeşitli eğitim düzeylerinde iş arayan, iş yapmak isteyen birçok insan var. Bunlar maalesef imalat sanayinde çok fazla çalışmak istemiyorlar. Amacımız firmaların hangi meslek alanında ihtiyacı var ise o alana uygun kurslar düzenleyerek sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmek. Proje ile işsiz olup aynı zamanda bir meslek sahibi olmayan kardeşlerimiz için de çok önemli bir fırsat doğdu. Eğitimler sonrasında firmalar talep etmiş oldukları kurslarda eğitim görenleri kendi işletmelerinde işe alacaklar. Bu kapsamda MEGİP protokolünün işletmelerimizin büyümesi, güçlenmesi ve nitelikli personel bulma noktasında büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. İşverenlerimizden beklentimiz, çalışmayı arzu ettiğiniz insanları, hangi meslekte, hangi nitelikte işgücüne ihtiyaç duyduklarını bizimle paylaşmaları" diye konuştu.

Ankara İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Yıldırım ise işverenlerin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere mesleki eğitim kurslarında kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve pratik eğitimin bir arada verilerek, yeni bir sistemin hayata geçtiğini ifade etti. Yıldırım, "Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü kapsamında iki yıl boyunca mesleki eğitim kurslarımızda teorik ve pratik eğitimi bir arada uygulayacağız. İşverenlerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü yine işverenlerimizin talepleri doğrultusunda oluşturacağımız eğitim programı ile yetiştireceğiz. Bu kapsamda 160 fiili günü geçmeyecek şekilde en fazla 8 ay süreyle düzenlenecek mesleki eğitim kurslarımıza katılan vatandaşlarımıza günlük 61,65 TL cep harçlığı ödeyeceğiz. İşletmeler programa dâhil olarak, işe almayı planladığı kişilerin mesleki gelişim ve deneyim kazanmasını gözlemleyebilecek. Firmalar eğitime katılan kursiyerler için istihdam teşviklerinden de yararlanabilecekler. Ayrıca kursiyerlerin iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini de karşılayacağız" dedi.

Konuşmaların ardından İŞKUR uzmanları, MEGİP projesi ve istihdam destekleri hakkında sunum yaptılar ve sanayicilerin sorularını cevapladılar.
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