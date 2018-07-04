EKONOMİ:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:37

Assan Panel uluslararası fuarda yer aldı

Sandviç panel sektörünün öncü kuruluşlarından Assan Panel, Lübnan’da düzenlenen Project Lebanon & Energy Lebanon Fuarı’na katıldı.

Assan Panel uluslararası fuarda yer aldı
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Sandviç panel sektörünün öncü kuruluşlarından Assan Panel, Lübnan’da düzenlenen Project Lebanon & Energy Lebanon Fuarı’na katıldı.

Kibar Holding’in grup şirketlerinden olan Assan Panel, Lübnan’da düzenlenen ve bölgenin en büyük fuarı olma özelliği taşıyan Project Lebanon & Energy Lebanon Fuarı’nda özel standıyla yer aldı. Yapılan şirket açıklamasına göre fuarda, yüksek güvenlik standartlarına uygun olarak üretilmiş çatı ve cephe kaplama, soğuk oda, polikarbonat (ışıklık) ürünleri ve özellikle yangın dayanımı açısından önemli olan taşyünü panellerini ziyaretçilerin beğenisine sunan Assan Panel, katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Assan Panel’in bu yıl 5’inci kez katıldığı ve 26-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen bölgenin tek uluslararası yapı fuarı olan Project Lebanon & Energy Lebanon Fuarı’na dünyanın dört bir yanından katılımcı akın etti.

“Standımıza ve firmamıza olan ilgiden memnunuz”

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Assan Panel Uluslararası Satış Müdürü Berk Baltaoğlu, “Siyasi, kültürel ve ticari anlamda Ortadoğu’nun Vitrini olarak nitelendirilen Lübnan’da düzenlenen Project Lebanon & Energy Lebanon Fuarı’na katılım göstermiş olmak bizim için oldukça önemli. Burada, sektördeki gelişmeleri yakından takip etmenin yanı sıra mevcut pazarlardaki yerimizi güçlendirme ve potansiyel müşterilerle ilişki kurma fırsatı yakaladık. Standımıza ve firmamıza olan ilgi bizleri ayrıca memnun etti” dedi.
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