EKONOMİ:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 09:37

Atlasglobal rekora uçtu

Küresel havayolu şirketi olma hedefiyle uçuş ağını hızla genişleten Atlasglobal, 2018 yılı için koyduğu “Antalya ve Dalaman’a 1.3 milyon turist” hedefini aşmayı şimdiden garantiledi. Rusya’dan en çok yolcu taşıyan yabancı havayolları...

Atlasglobal rekora uçtu
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Küresel havayolu şirketi olma hedefiyle uçuş ağını hızla genişleten Atlasglobal, 2018 yılı için koyduğu “Antalya ve Dalaman’a 1.3 milyon turist” hedefini aşmayı şimdiden garantiledi. Rusya’dan en çok yolcu taşıyan yabancı havayolları sıralamasında ilk sıraya yükselen Atlasglobal, gelen yoğun talep nedeniyle Ekim ayı sonunda bitecek uçuşları 15 Kasım’a uzatma kararı aldı.

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 70 yolcu artışı gerçekleştiren Atlasglobal, Eylül ayında yeni bir rekor daha kırarak 2018 için koyduğu hedefleri şimdiden aştı. Bu yıl için Antalya ve Dalaman’a 1.3 milyon turist taşıma hedefiyle yola çıkan Atlasglobal, gelen yoğun talep nedeniyle Ekim ayı sonunda bitecek olan tarifelerini Kasım ayının 15’ine kadar uzatırken, 2019 için de şimdiden vites yükseltti.

Her 4 Rus turistten en az 1’ini Atlasglobal getirdi

Ana partneri Intourist ve Anextour üzerinden gerçekleştirilen uçuşlar ile Antalya’ya gelen 4,5 milyon Rus turistin yüzde 28’ini taşıyarak rekora uçan Atlasglobal, bu yıl Rusya’dan en çok yolcu taşıyan yabancı havayolu şirketleri arasında da birinci sıraya yükseldi.

Bir yandan uçuş ağına yeni destinasyonlar ekleyen, diğer yandan da küresel bir havayolu şirketi olma vizyonu doğrultusunda uçak filosunu geniş gövdeli Airbus’larla büyüten Atlasglobal, Türk turizmine verdiği desteği her geçen gün daha da artırıyor.

“Hedefimiz 1.5 milyon Rus turisti Türkiye’ye getirmek”

Rusya’dan 22, Kazakistan’dan 3 ve Ukrayna - Moldova başkent havalimanlarından olmak üzere toplam 27 havalimanından Antalya ve Dalaman’a günde yaklaşık 50 uçuş gerçekleştirdiklerinin altını çizen Atlasglobal Genel Koordinatörü Orhan Sancar, “2019 yılında hedefimiz 1,5 milyon Rus turisti ülkemize getirmek. Bu konuda iş ortaklarımız Thomas Cook Rusya, Intourist ve Anextour ile gelecek sezon için prensip anlaşmasına vardık. En kısa zamanda 2019 yaz uçuşlarını sistemden açıp erken rezervasyon satışlarına başlayacağız” dedi.
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