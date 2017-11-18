ATO Başkanı Baran: “Ankara yerli otomobilde babayiğitlerimize yedek parça desteği verebilir"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Başkent’in gelişmiş bir sanayi yapısına sahip olduğunu belirterek, “Ankara, yerli otomobilde babayiğitlerimize yedek parça desteği verebilir” dedi.

ATO Başkanı Baran, Türkiye Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), OSTİM Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD) ve Akyurt Sanayici ve İşadamları Derneğinin (Akyurt SİAD) ev sahipliğinde gerçekleştirilen “21. Girişim ve İş Dünyası Zirvesi” gala gecesine katılarak bir konuşma yaptı.

Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girme hedefine ulaşması için orta gelir tuzağından kurtulması gerektiğine dikkat çeken Baran, “Orta gelir tuzağından kurtulabilmemiz için aktif bir reel sektöre, dünyanın gelişmelerini iyi okuyan bir iş dünyasına, cesur girişimcilere ihtiyacımız var” dedi.

Türkiye’nin yüzde 100 yerli ilk otomobilini üretecek 5 babayiğitin milli projede görev üstlendiğini hatırlatan Baran, otomobil üretim sürecinde Ankara’nın babayiğitlere yedek parça desteği verebileceğini, Başkent sanayisinin buna uygun gelişmişlikte olduğunu söyledi.

“Türkiye fason üretimle zenginleşemez"

Konuşmasında Ar-ge, inovasyon ve markalaşmanın önemine değinen Baran, ekonomiyi rekabetçi bir yapıya dönüştürmek için rekabet unsuru olan maliyetin yanına kalite, üretim hızı, teknoloji gibi yeni unsurlar eklenmesi gerektiğini söyledi. Baran, “Markalaşma olmadan, ar-ge’ye yatırım yapmadan bir ülkenin ihracat değeri yükselmez. Aksine düşer. Türkiye fason üretimle zenginleşemez” dedi.

ATO üyelerinin üretim ve ihracatta önünü açmak için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Baran, “Ankara’yı marka şehir haline getirmek ve Ankara’da bir markalaşma iklimi yaratmak arzusuyla üç yıldır, Ankara Marka Festivali adıyla çok önemli bir organizasyon düzenliyoruz. Bu festivalle, iş dünyamızda ve geleceğin marka liderleri olan gençlerimizde, markalaşma konusunda vizyon oluşturmak, yenilikçi fikirleri harekete geçirmek, marka farkındalığı oluşturmak ve şehrimizden küresel markaların çıkmasını teşvik etmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.



Loading...

Baran, konuşmasında TÜRKONFED’in Londra Borsası işbirliğiyle hazırladığı “Türkiye’nin Yükselen Liderleri” araştırmasının şirketlere umut ve ufuk olmasını, girişimcileri yüreklendirmesini diledi.