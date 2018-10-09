ATO Başkanı Baran ATO’da aşure dağıttı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Muharrem Ayı münasebetiyle Oda personeli ile işlem yapmak üzere ATO’ya gelen üyelere aşure ikram etti. Aşure kazanının başına geçerek, kaselere aşure dolduran Baran, “Gönüllerimizi...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Muharrem Ayı münasebetiyle Oda personeli ile işlem yapmak üzere ATO’ya gelen üyelere aşure ikram etti. Aşure kazanının başına geçerek, kaselere aşure dolduran Baran, “Gönüllerimizi Kerbela çölüne dönüştürmemek için her zaman kardeşlik hukukunu geliştirmeye ihtiyacımız olduğunu unutmamalıyız” dedi.

Ankara Ticaret Odası’nda inanç tarihinde önemli bir yeri olan Muharrem ayı dolayısıyla aşure dağıtımı etkinliği düzenlendi. Oda yemekhanesinde aşure kazanının başına geçerek dağıtım yapan ATO Başkanı Baran, Muharrem ayında Kerbela hadisesinin anıldığını hatırlattı. Aşurenin bereket anlamına da geldiğini kaydeden Baran, “Muharrem ayında yaşadığımız Aşure geleneğimiz, toplumumuzun birlik ve beraberliğinin açık bir göstergesidir. Bugün de dayanışma ve beraberliğimizin simgesi olan Aşureyi “bereketin sırrı paylaşmaktır” diyerek paylaşıyoruz” diye konuştu.

-“Aşure gibi birlik ve beraberlik içinde olmalıyız”-

Sorunların çözümü için birlik ve beraberlik vurgusu yapan Baran, “Bizler aynı ağacın meyvesiyiz, aynı tarlanın ürünüyüz. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın, bizim farklılıklarımız zenginliğimizdir ve özde bir ve beraberiz” dedi.

Aşure dağıtımında Baran’a ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülkü Karakuş ve ATO Meclis Üyesi Belgin Sağdıç eşlik etti.