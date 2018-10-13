ATO Başkanı Baran: “Enflasyonla mücadele sürecinde uygulamalardan kaynaklanan mağduriyetlerin yaşanmaması gerekir”

Ankara Ticaret Odasının (ATO) 1 No’lu Toptan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Meslek Komitesi ile 7 No’lu Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakende Ticareti Meslek Komitesi Başkan ve üyeleri, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret ederek,...

Ankara Ticaret Odasının (ATO) 1 No’lu Toptan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Meslek Komitesi ile 7 No’lu Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakende Ticareti Meslek Komitesi Başkan ve üyeleri, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ı ziyaret ederek, son dönemde artan denetim uygulamaları nedeniyle karşı karşıya kaldıkları mağduriyetleri anlattı. Baran, "Enflasyonla mücadele sürecinde üyelerimiz ellerini taşın altına koymuştur. Ancak sürecin uygulamalarından kaynaklanan mağduriyetlerin yaşanmaması gerekir” dedi.

ATO Başkanı Baran, Başkent’in çeşitli bölgelerinde gıda sektörlerinde faaliyet gösteren ATO üyeleri adına kendisini ziyaret eden 1 No’lu Toptan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Meslek Komitesi ile 7 No’lu Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakende Ticareti Meslek Komitesi Başkan ve üyelerinin ekonomik durum ve denetimler konusundaki sorunlarını dinledi. Türkiye ekonomisinin yaşadığı zor günleri atlatabilmesi için bütün aktörlerin fedakarlık yaptığına dikkat çeken Baran, özellikle denetimlerde ticari işletmelerin müşterilerin gözünde zor duruma sokulmaması gerektiğini kaydetti. Baran, “Eğer buna dikkat edilmezse oluşan kamuoyu baskısı ile üyelerimiz, vatandaşın gözünde zor duruma düşecektir” dedi.

İki komite temsilcilerine ATO’da bulunan ve gıda sektörünü temsil eden üçüncü komiteyi de yanlarına alarak bir toplantı düzenlemelerini öneren Baran, ayrıca bu sektörlerde yapılacak yeni bir kamuoyu araştırması ile sorunların daha detaylı tespit edilebileceğini ifade etti.

Sektör temsilcileri ortak toplantı yaptı

Görüşmenin ardından ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz başkanlığında ATO’nun 1 No’lu Toptan Gıda Ve İhtiyaç Maddeleri, 7 No’lu Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakende Ticareti ile 18 No’lu Sebze ve Meyveciler Meslek Komiteleri ile bir toplantı yapıldı. Toplantıya ATO Yönetim Kurulu üyeleri Edip Balcı, Halil İlik, Mehmet Fatih Çetinkaya ile ATO Meclis üyeleri Ali İhsan Gürel, Yusuf Şimşek, ATO Meclis Üyesi ve Ankara Hali Başkanı Ceyhan Gündüz de katıldı. Sektörlerini temsilen toplantıda söz alan komite başkan ve üyeleri, ekonomik dalgalanmadan zarar gören reel sektörün fedakârlıkla ayakta kalmaya çalıştığını ancak bu süreçte önyargılı yaklaşımlarla karşılaşmaları nedeniyle zor günler geçirdiklerini aktardılar. Sektörlerin durumunun belirlenmesi amacıyla Toptan Gıda ve İhtiyaç Maddeleri, Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakende Ticareti ile Sebze ve Meyveciler Meslek Komitelerinin yaklaşık 10 bin üyesi baz alınarak bir araştırma çalışması yapılması kararı alındı. Araştırmada, ticari işletmelere yapılan denetimler ve etkileri, cezai yaptırımlar, kayıt dışılık ve stok konuları başta olmak üzere ATO, üyelerin denetim uygulayan kuruluşların yaptırımları karşısındaki durumunu tespit edecek.

"Süreci el ele atlatacağız"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, gerek araştırma çalışmalarıyla, gerekse ziyaretlerle üyelerin ekonomik gelişmeler karşısındaki durumunu belirleyerek oda çalışmalarına yön verdiklerini söyledi. Ekonomik saldırılara karşı tüm ülkenin kenetlendiğini kaydeden Baran, “Bu süreci el ele vererek atlatacağımızdan kimsenin kuşkusu yok” dedi.

Enflasyonun ekonomiye yapacağı negatif etkileri bildiklerini ve topyekûn mücadele programını desteklediklerini kaydeden Baran, sürecin uygulamasında tüm kesimlere görev düştüğünü söyledi. Reel sektörün ekonomik saldırılardan birebir etkilendiğini hatırlatan Baran, “Enflasyonla mücadele sürecinde üyelerimiz ellerini taşın altına koymuştur. Ancak sürecin uygulamalarından kaynaklanan mağduriyetlerin yaşanmaması gerekir” dedi. Baran, denetimlerde iyi niyetle işini yürüten ticaret erbaplarıyla diğerleri arasında ayrım yapılmasına azami özen gösterilmesi gerektiğini kaydetti.

ATO’nun bünyesinde oluşturulan Disiplin Kurulu ile üye denetimlerinin gerçekleştirildiğini kaydeden Baran, “Odamız ekonomideki gelişmelerden bağımsız bir şekilde Disiplin Kurulu vasıtasıyla ticari hayatın sorunsuz devam etmesine yönelik çalışmalar yürütüyor” dedi.

Ankara’nın Ahiliğin merkezi olduğunu ve ATO üyelerinin tamamının da Ahi geleneğini bildiğini ifade eden Baran, şunları söyledi:

“Kamuoyunda üyelerimizle ilgili oluşan önyargı, son aylardaki dalgalanmadan büyük zarar gören ve fedakârlıklarla ayakta kalmaya çalışan iş yerlerini sıkıntıya sokuyor. Bizler kapıya gelen müşterisini siftah yapmayan komşusuna gönderen Ahilik geleneğinden geliyoruz. Ben bütün üyelerimizin bu geleneği ve ruhu bildiğine ve bu süreçte birlik beraberlik ruhu dışında hiçbir yola tevessül etmeyeceğine inanıyorum.”