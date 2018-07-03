EKONOMİ:
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03 Temmuz 2018 Salı 13:25

ATO Başkanı Baran: “Sanayinin yerlileşmesini destekliyoruz”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin savunma sanayisinde 15 yılda dışa bağımlılık oranının yüzde 80’den yüzde 40’a gerilediğini belirterek, Türk sanayisinin yerlileşmesine yönelik çalışmaları desteklediklerini söyledi.

ATO Başkanı Baran: 'Sanayinin yerlileşmesini destekliyoruz”
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye’nin savunma sanayisinde 15 yılda dışa bağımlılık oranının yüzde 80’den yüzde 40’a gerilediğini belirterek, Türk sanayisinin yerlileşmesine yönelik çalışmaları desteklediklerini söyledi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, Savunma Sanayii Müsteşarlığı ve Savunma Sanayi İhracatçıları Birliği’nin desteğiyle organize edilen Savunma ve Güvenlik Konferansı’nın (SEDEC) Congresium Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşen açılışına katıldı.

Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan, Savunma Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kaval, Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi (SAHA) İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Büyükdere ve Teknopark Ankara Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin’in de katıldığı açılışta konuşan Baran, savunma sanayisinin ülkeler açısından stratejik önem taşıyan bir sektör olduğunu kaydetti. Türkiye’nin savunma sanayisinin uzun yıllar boyunca dışa bağımlı olduğunu dile getiren Baran, “Artan cirosu, yükselen ihracat performansı ve ar-ge odaklı yatırımlarıyla savunma sanayimiz büyük gelişme kaydetti. 15 yıl önce dışa bağımlılık oranımız yüzde 80 düzeyindeyken bugün bu oran yüzde 40 düzeyine geriledi” şeklinde konuştu.

Dünyanın 100 önemli savunma şirketi arasına giren üç Türk firmasının Ankara’da olduğunu hatırlatan Baran, “Ankara, savunma sanayisinin üssü ve dünyaya açılan kapısı haline geldi” dedi.

Ankara Ticaret Odası olarak Türk sanayisinin yerlileşmesine yönelik çabaları desteklediklerinin altını çizen Baran, Ankara’nın yeni bir fuar merkezi kazanacağını, burada savunma sanayisi fuarlarına ev sahipliği yapmak istediklerini de kaydetti.

Yurt ve sınır güvenliği, iç güvenlik ve savunma sistemleri konusunda Türk savunma sanayi firmalarının ürünlerinin sergilendiği fuar, 5 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.
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