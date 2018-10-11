EKONOMİ:
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11 Ekim 2018 Perşembe 10:18

ATO Başkanı Baran’dan bankalara çağrı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, finansman sıkıntısı yaşayan ATO üyelerinin bazılarının KOBİ Destek Kredisi’nden yararlanmak üzere gittikleri banka şubelerinde zorluklarla karşılaştıklarını belirterek, tüm Türkiye’nin kenetlendiği bu dönemde bankaları reel sektöre destekleyici yaklaşıma davet etti.

ATO Başkanı Baran'dan bankalara çağrı
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, finansman sıkıntısı yaşayan ATO üyelerinin bazılarının KOBİ Destek Kredisi’nden yararlanmak üzere gittikleri banka şubelerinde zorluklarla karşılaştıklarını belirterek, tüm Türkiye’nin kenetlendiği bu dönemde bankaları reel sektöre destekleyici yaklaşıma davet etti.

ATO Başkanı Baran, KOBİ Destek Kredileri konusunda yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye ekonomisinde dövizdeki aşırı yükselişle başlayan sıkıntılı dönemin kolaylıkla atlatılması için ATO olarak ellerini taşın altına koymaktan hiç çekinmediklerini belirten Baran, “Ülkemizin bu dönemi kolay atlatması ve yapısal sorunlarını kalıcı bir biçimde çözmesine yönelik ATO olarak yapabileceklerimizi ’eylem planı’ olarak açıkladık. İlk maddesi KOBİ Destek Kredisi’ydi. ATO’ya yapacağımız hizmet binamızı erteleyerek bütün kaynağımızı bankalara aktardık” dedi.

İki yılda üç ayrı kredi çalışmasıyla ATO üyeleri için 3 milyar TL’lik bir kaynak oluşturduklarını hatırlatan Baran, ekonomik büyümenin altında yatan en önemli faktörün sermaye birikimi olduğunu ve bankacılık sektörüne bu alanda destek verdiklerini ifade etti. 18 Eylül’de üçüncüsüne başladıkları KOBİ Destek Kredisi’ne başvurmak için yaklaşık 4 bin üyenin ATO’dan belge aldığını bildiren Baran, “Kredi Garanti Fonu’nun da desteği olduğu halde 4 bin üyemizden sadece bin 500’ünün talebine olumlu cevap verilmiş” ifadelerini kullandı.

Uygulamanın kaynak sıkıntısı yaşayan reel sektörü moral olarak da sıkıntıya soktuğunu kaydeden Baran, “Şemsiyeye yağmur yağarken ihtiyaç duyuluyor. Bankalarımızın reel sektörü desteklemeleri gereken zaman ‘şimdi’” diye konuştu.

Türkiye’nin tüm vergi gelirlerinin yüzde 12’sinin Ankara’dan elde edildiğini hatırlatan Baran, “Banka şubelerinden şartları uyduğu halde kredi alamadan dönen üyemiz ATO’yu arıyor. Her bir üyemizin sıkıntısını yürekten hissediyorum. Tedarikçisinden nakliyecisine, üreticisinden satıcısına, işçisinden muhasebecisine kadar ekonomi zincirinin halkalarıyız. Bankaların bugün sergileyeceği duruş, bu halkaların birbiriyle bağının kopmadan sürmesine, ekonomide çarkların dönmeye devam etmesine yol açacak. Bu süreçte bankalarımıza reel sektöre azami destek çağrısında bulunmak istiyorum” dedi.
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