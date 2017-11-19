ATO’nun hedefi Tayvan ile ticareti geliştirmek

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Deryal, “Tayvan’la dış ticareti geliştirmek için ATO olarak elimizden ne geliyorsa yapma gayretindeyiz. Türkiye’nin kalkınması, ülkemizin ve nesillerimizin geleceği için daha çok üretmek ve daha çok satmak mecburiyetindeyiz” dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Deryal, “Tayvan’la dış ticareti geliştirmek için ATO olarak elimizden ne geliyorsa yapma gayretindeyiz. Türkiye’nin kalkınması, ülkemizin ve nesillerimizin geleceği için daha çok üretmek ve daha çok satmak mecburiyetindeyiz” dedi.

ATO’nun Tayvan Ticaret Merkezi (TAITRA) ile birlikte düzenlediği “Tayvan ile Ticaret, Yatırım ve İş Birliği Fırsatları Toplantısı” ATO Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Deryal, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Tayvan ile dış ticareti geliştirmek istediklerini söyledi. Tayvan ile Türkiye’nin ticari ilişkilerini arttırmak amacıyla, 2014 yılı Ekim ayında ATO ile TAITRA arasında bir işbirliği protokolü imzalandığını ve karşılıklı iyi ilişkiler kurulduğunu hatırlatan Deryal, “Tayvan’la dış ticareti geliştirmek için ATO olarak elimizden ne geliyorsa yapma gayretindeyiz. Türkiye’nin kalkınması, ülkemizin ve nesillerimizin geleceği için daha çok üretmek ve daha çok satmak mecburiyetindeyiz” ifadelerini kullandı.

ATO’nun dış ticareti geliştirmek amacıyla yaptığı çalışmalardan da söz eden Deryal, “Üreticilerimizin önünü açacak etkinlikler yaparak dış ticaretimizi canlandırmaya, ülkemizde üretilenlerin dışarıya tanıtılması ve satılmasıyla ilgili her türlü çalışmayı yapmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

“Şehrimiz birçok kulvarda öne çıkmıştır”

Deryal, düzenlenen toplantıların dış ticaret firmalarının gelişmesinde önemli rol oynadığını söyledi. Hem üretici hem de ticaret erbabı için dünyanın küçük bir şehir haline geldiğini vurgulayan Deryal, herkesin her an istediği ülkede istediği ürüne ulaşabildiğine dikkat çekti. Ankara’nın 10 yıl önce “memur şehri” olarak anıldığını anımsatan Deryal, “Şehrimiz tekstil, mobilya, havacılık, savunma sanayi sektörüyle birçok kulvarda öne çıkmıştır. Özellikle medikal sektörde yaptığımız çalışmalar önemli bir noktaya geldi. Bunun dışında geliştirebileceğimiz makine sanayi, savunma, mobilya, tekstil gibi sektörlerimiz var. Türkiye’nin mobilya sektörünün kalbinin attığı Siteler, Ankara’da bulunuyor. İvedik ve OSTİM Organize Sanayi Bölgelerimizde savunma ve makine sanayi sektörlerinde çok ciddi bir alt yapımız var. Tayvan’ın bizden daha ileride olduğu konularda da istifade etmek isteriz” şeklinde konuştu.

Chen: “ATO ve TAITRA kardeş kuruluşlar”

TAITRA Direktörü Suna Chen, kurum olarak amaçlarının ülkeler arası ticareti artırmak olduğunu belirtti. ATO ile işbirliği protokolü imzaladıklarını hatırlatan Chen, “ATO ve TAITRA kardeş kuruluşlar. ATO’da iş fırsatları oluşturmak için toplantılar organize ediyoruz. Tayvan Türkiye’den çok uzak değil, 11 saatte direkt uçuş ile ulaşım sağlanabiliyor” dedi.



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TAITRA İş Geliştirme Müdürü Ayşin Poyraz ise ticari iş birliği fırsatları, Türk firmalarına verilen teşvikler ve yatırım olanakları hakkında katılımcılara sunum yaptı. ATO Başkan Yardımcısı Deryal, Tayvan Ticaret Merkezi Direktörü Chen’e günün anısına Ankara tiftik keçisinin yününden yapılmış bir atkı hediye etti.