EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Nisan 2018 Cumartesi 10:13

ATO’nun yemek kartlarındaki yüksek komisyonlara karşı yürüttüğü çalışma sonuç verdi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen çalıştayda bir araya gelen tarafların, yemek kartları komisyon oranlarına tavan sınırı getirilmesi konusunda uzlaşmaya...

ATO'nun yemek kartlarındaki yüksek komisyonlara karşı yürüttüğü çalışma sonuç verdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen çalıştayda bir araya gelen tarafların, yemek kartları komisyon oranlarına tavan sınırı getirilmesi konusunda uzlaşmaya varmasının çok önemli ve sevindirici bir gelişme olduğunu söyledi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran, yaptığı yazılı açıklamada, ATO’nun yemek kartlarındaki yüksek oranlı komisyonlara karşı yürüttüğü çalışmanın sonuç verdiğini söyledi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ilgili bütün tarafları bir araya getirdiği çalıştayda, tarafların, düzenlemenin yapılacağı “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı”nda uzlaşmasının çok başarılı bir gelişme olduğunu kaydeden Baran, “10 milyar liraya yaklaşan yemek kartı pazarında, yüksek oranlı komisyonlar nedeniyle sıkıntılar yaşanıyordu. İstanbul Ticaret Odası ve ATO olarak da Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitemizin yürüttüğü çalışmayla yemek kartlarında uygulanan komisyonlara yüzde 4,5 tavan sınırının getirilmesi konusunda uzlaşma sağlandı. Yiyecek içecek sektörünün üzerinden yük kalktı” dedi.

Baran, yemek kartlarındaki yüksek oranlı komisyonların Ankara’daki yaklaşık 14 bin, Türkiye genelinde de 110 bin firmayı ilgilendirdiğini hatırlatarak, sektör adına Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel ve emeği geçen tüm taraflara teşekkür etti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel başkanlığında gerçekleştirilen çalıştaya, ATO’yu temsilen Restoran, Lokanta ve Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Yunus Demirci, Başkan Yardımcısı Gürbüz Bekiş ve aynı komiteden Meclis Üyesi Abdulbekir Yılmaz katıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku