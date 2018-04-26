Avrupa otomotiv pazarı Ocak-Mart döneminde yüzde 0,8 arttı

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2018 yılı Ocak-Mart döneminde yüzde 0,8 arttı ve 4 milyon 924 bin 16 adet seviyesinde gerçekleşti.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2018 yılı Ocak-Mart döneminde yüzde 0,8 arttı ve 4 milyon 924 bin 16 adet seviyesinde gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2018 yılı Mart ayı Avrupa Otomotiv Pazar Değerlendirmesi’ni paylaştı. Buna göre, AB ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2018 yılı Ocak-Mart döneminde yüzde 0,8 arttı ve 4 milyon 924 bin 16 adet seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılı aynı döneminde 4 milyon 882 bin 883 adet satış gerçekleşmişti. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Ocak-Mart döneminde en fazla düşüş yüzde 11,4 ile İngiltere’de, yüzde 8,2 ile Norveç’te ve yüzde 5,8 ile Danimarka’da yaşandı. 2018 Ocak-Mart döneminde satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Macaristan yüzde 28,8, Bulgaristan yüzde 25,7 ve Yunanistan yüzde 25,5 oranlarıyla yer aldı.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2018 Mart ayında yüzde 4,9 azaldı ve 2 milyon 104 bin 911 adet seviyesinde gerçekleşti. 2017 yılının aynı ayında toplam 2 milyon 213 bin 714 adet satış gerçekleşmişti. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Mart ayında en fazla düşüş yüzde 14,8 ile Danimarka’da, yüzde 14,6 ile İngiltere’de ve yüzde 12 ile İzlanda’da yaşandı. 2018 yılının aynı ayında satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Macaristan yüzde 24,8, Litvanya yüzde 22,9 ve Yunanistan yüzde 17,6 oranlarıyla yer aldı.

2018 Mart ayı sonunda Türkiye, yüzde 2,18 artış ile Avrupa otomotiv satışları sıralamasında 8’inci ülke konumunda yer aldı.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Ocak-Mart döneminde 2017 yılı aynı dönemine göre yüzde 0,6 arttı ve toplam 4 milyon 282 bin 134 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılı aynı döneminde 4 milyon 256 bin 637 adet satış gerçekleşmişti. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 12,4 ile İngiltere’de, yüzde 11,6 ile Norveç’te ve yüzde 5,5 ile İrlanda’da yaşandı.

2018 yılı Ocak-Mart döneminde, 2017 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Macaristan yüzde 29,8, Romanya yüzde 28,6 ve Hırvatistan yüzde 28,4 oranlarıyla yer aldı. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomobil pazarı 2018 Mart ayında 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 5,2 azaldı ve toplam 1 milyon 836 bin 960 adet seviyesinde pazara ulaşıldı. 2017 yılında 1 milyon 937 bin 984 adet satış gerçekleşmişti.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre en fazla düşüş sırasıyla yüzde 15,7 ile İngiltere’de, yüzde 13,2 ile Danimarka’da ve yüzde 11,7 ile İzlanda’da yaşandı. 2018 Mart ayında, 2017 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Litvanya yüzde 34,5, Macaristan yüzde 28,5 ve Slovenya yüzde 20,1 oranlarıyla yer aldı. Mart ayı sonunda Türkiye, yüzde 5,47 artış ile Avrupa otomobil satışları sıralamasında 9’uncu oldu. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2018 Ocak-Mart döneminde yüzde 2,7 arttı ve 534 bin 813 adede yükseldi. 2017 yılının aynı döneminde 520 bin 876 adet satış gerçekleşmişti.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Ocak-Mart döneminde en fazla düşüş yüzde 12 ile Danimarka’da, yüzde 8,2 ile Lüksemburg’da ve yüzde 6,7 ile İsviçre’de yaşandı. 2018 yılı Ocak-Mart döneminde, 2017 yılı aynı dönemine göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Bulgaristan yüzde 23, Letonya yüzde 19,2 ve Macaristan yüzde 17,8 oranlarıyla yer aldı. AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre hafif ticari araç pazarı 2018 Mart ayında yüzde 2,5 azaldı ve 226 bin 880 adede düştü. 2017 Mart ayında 232 bin 773 adet satış gerçekleşmişti.

AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre 2018 Mart ayında en fazla düşüş yüzde 24,2 ile Danimarka’da, yüzde 20,5 ile İzlanda’da ve yüzde 12,9 ile Norveç’te yaşandı. 2018 Mart ayında, 2017 yılı aynı ayına göre satışlarını en çok artıran ilk üç pazar sıralamasında; Bulgaristan yüzde 57,8, Yunanistan yüzde 22,7 ve Romanya yüzde 20,1 oranlarıyla yer aldı.

2018 Mart ayında Türkiye, yüzde 9,01 azalış ile Avrupa hafif ticari araç satışları sıralamasında 6’ncı sırada yer aldı.