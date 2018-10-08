Avrupa’nın atkı ve bereleri Türkiye’den

Avrupa’nın önde gelen ülkelerinde soğuk havaya karşı Türk üretimi bere ve atkı kullanılıyor. İhracatçı Türk firması sahibi Hüseyin Yolcu, “Geçtiğimiz yıl 500 bin parça olan malımızı bu yıl 850 bin parça olarak ürettik. Gelen...

Avrupa’nın önde gelen ülkelerinde soğuk havaya karşı Türk üretimi bere ve atkı kullanılıyor. İhracatçı Türk firması sahibi Hüseyin Yolcu, “Geçtiğimiz yıl 500 bin parça olan malımızı bu yıl 850 bin parça olarak ürettik. Gelen yoğun talepleri karşılamak için üretim kapasitemizi artırdık” dedi.

Tekstil sezonu kış sezonuna her yıl olduğu gibi bu yılda erken başladı. Kışlık tasarımlar ise vşimdiden ihraç edilmeye başlandı. Tekstil firması Granz Tekstil A.Ş’nin sahibi Hüseyin Yolcu, son yıllarda İngiltere, İtalya, Fransa gibi ülkelerin eklenmesiyle çoğu Avrupa ülkesine yerli üretim atkı ve bere ihraç ettiklerini belirterek, “Uzun yıllardır Avrupa’nın bir çok ülkesine atkı ve bere ihracatımız mevcut. Özellikle son yıllarda İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya hatta İsviçre gibi Avrupa’nın beşiği olan ülkelere geçen yıla oranla ihracatımız yüzde 70 oranında bir artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl 500 bin parça olan malımızı bu yıl 850 bin parça olarak ürettik. Gelen yoğun talepleri karşılamak için üretim kapasitemizi artırdık” dedi.

Kışın çok sert geçtiği bu ülkelerde insanların Türk ürünlerine çok rağbet gösterdiğinin altını çizen Yolcu, “Yılbaşı öncesinde birbirlerine en çok verdikleri hediyelerin başında, atkı ve bereler geliyor. Yada sevgililer günü gibi özel günlerde. Bu yüzden tasarımlarımızı ve renk skalamızı çoğaltarak ürün zenginliğimizi en üst seviyelere taşıdık. Avrupa’nın haricinde Ortadoğu ve Afrika ülkelerine de hatırı sayılır ihracatımız var. Kısacası kış aylarında dünyanın pek çok ülkesinin atkı ve beresini biz temin ediyoruz. Türk firmalarından oldukça memnunlar. Bizim ürünlerin kalitesini diğer ülkelerin tasarımlarında bulamıyorlar. Kışın dünyayı biz ısıtıyoruz bile diyebilirim” diye konuştu.

“Bu yılın iyi geçeceğinden umutluyum”

Bu yılın her açıdan çok daha iyi bir sene olacağın beklendiklerini ifade den Yolcu, “Özellikle ihracat hedeflerimizde hiç ihracat yapmadığımız ülkeler var. Dünya’da gitmediğimiz pek çok ülkeyi bu yıl ziyaret edip ihracat hedeflerimizi iki katına çıkartma planlarımız var. Daha fazla istihdam sağlamak en büyük amacımız” açıklamasında bulundu.