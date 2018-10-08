EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:39

Avrupa’nın atkı ve bereleri Türkiye’den

Avrupa’nın önde gelen ülkelerinde soğuk havaya karşı Türk üretimi bere ve atkı kullanılıyor. İhracatçı Türk firması sahibi Hüseyin Yolcu, “Geçtiğimiz yıl 500 bin parça olan malımızı bu yıl 850 bin parça olarak ürettik. Gelen...

Avrupa'nın atkı ve bereleri Türkiye'den
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Avrupa’nın önde gelen ülkelerinde soğuk havaya karşı Türk üretimi bere ve atkı kullanılıyor. İhracatçı Türk firması sahibi Hüseyin Yolcu, “Geçtiğimiz yıl 500 bin parça olan malımızı bu yıl 850 bin parça olarak ürettik. Gelen yoğun talepleri karşılamak için üretim kapasitemizi artırdık” dedi.

Tekstil sezonu kış sezonuna her yıl olduğu gibi bu yılda erken başladı. Kışlık tasarımlar ise vşimdiden ihraç edilmeye başlandı. Tekstil firması Granz Tekstil A.Ş’nin sahibi Hüseyin Yolcu, son yıllarda İngiltere, İtalya, Fransa gibi ülkelerin eklenmesiyle çoğu Avrupa ülkesine yerli üretim atkı ve bere ihraç ettiklerini belirterek, “Uzun yıllardır Avrupa’nın bir çok ülkesine atkı ve bere ihracatımız mevcut. Özellikle son yıllarda İngiltere, İtalya, Fransa, Almanya hatta İsviçre gibi Avrupa’nın beşiği olan ülkelere geçen yıla oranla ihracatımız yüzde 70 oranında bir artış gösterdi. Geçtiğimiz yıl 500 bin parça olan malımızı bu yıl 850 bin parça olarak ürettik. Gelen yoğun talepleri karşılamak için üretim kapasitemizi artırdık” dedi.

Kışın çok sert geçtiği bu ülkelerde insanların Türk ürünlerine çok rağbet gösterdiğinin altını çizen Yolcu, “Yılbaşı öncesinde birbirlerine en çok verdikleri hediyelerin başında, atkı ve bereler geliyor. Yada sevgililer günü gibi özel günlerde. Bu yüzden tasarımlarımızı ve renk skalamızı çoğaltarak ürün zenginliğimizi en üst seviyelere taşıdık. Avrupa’nın haricinde Ortadoğu ve Afrika ülkelerine de hatırı sayılır ihracatımız var. Kısacası kış aylarında dünyanın pek çok ülkesinin atkı ve beresini biz temin ediyoruz. Türk firmalarından oldukça memnunlar. Bizim ürünlerin kalitesini diğer ülkelerin tasarımlarında bulamıyorlar. Kışın dünyayı biz ısıtıyoruz bile diyebilirim” diye konuştu.

“Bu yılın iyi geçeceğinden umutluyum”

Bu yılın her açıdan çok daha iyi bir sene olacağın beklendiklerini ifade den Yolcu, “Özellikle ihracat hedeflerimizde hiç ihracat yapmadığımız ülkeler var. Dünya’da gitmediğimiz pek çok ülkeyi bu yıl ziyaret edip ihracat hedeflerimizi iki katına çıkartma planlarımız var. Daha fazla istihdam sağlamak en büyük amacımız” açıklamasında bulundu.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku