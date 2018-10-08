EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:02

Avrupa’nın en pahalı ülkesi İzlanda olarak belirlendi

Alman pazar araştırma ve istatistik kurumu Statista tarafından 30 Avrupa ülkesini kapsayan araştırmada Avrupa’nın en pahalı ülkesi İzlanda, en ucuz ülkesi ise Bulgaristan olarak belirlendi.Günlük tüketim malları üzerinden yapılan araştırmada...

Avrupa'nın en pahalı ülkesi İzlanda olarak belirlendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Alman pazar araştırma ve istatistik kurumu Statista tarafından 30 Avrupa ülkesini kapsayan araştırmada Avrupa’nın en pahalı ülkesi İzlanda, en ucuz ülkesi ise Bulgaristan olarak belirlendi.

Günlük tüketim malları üzerinden yapılan araştırmada 2000 ile 2017 yılları arasındaki fiyat artışları da yüzdelerle ortaya kondu. Araştırmaya göre Avrupa’nın en pahalı ülkesi olan İzlanda’da pahalılık oranı yüzde 171 olurken, İzlanda son 17 yılda yüzde 33.9 oranında pahalılaşma yaşanılan ülke oldu. Pahalılıkta İzlanda’yı yüzde 165,9 oranı ile İsviçre takip ederken, İsviçre’de son 17 yılda yüzde 29 oranında pahalılık artışı oluştu. En pahalı üçüncü Avrupa ülkesi yüzde 151,9 oranı ile Norveç, dördüncü sırada yüzde 141 ile Danimarka, beşinci sırada yüzde 141 oranı ile Lüksemburg oldu.

En ucuz ülkelerin başında yüzde 44 oranı ile Bulgaristan gelirken, ülkede son 17 yılda yüzde 12.5 oranında pahalılık oluştu. İkinci en uzun ülke yüzde 48.4 ile Romanya, yüzde 53.2 oranı ile Polonya, yüzde 58,5 oranı ile Macaristan ve yüzde 60,2 oranı ile Litvanya en ucuz ülkelerin ilk beş sırasında yer aldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku