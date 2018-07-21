EKONOMİ:
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21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:56

Avusturya ve Türk iş dünyası arasındaki işbirliği olanakları görüşüldü

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ve Meclis Başkanı M. Şadan Eren ile beraberindeki heyet, Türkiye’nin Salzburg ve Bregenz Başkonsolosluklarını ziyaret ederek iki ülke iş adamları arasında işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Avusturya ve Türk iş dünyası arasındaki işbirliği olanakları görüşüldü
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Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu ve Meclis Başkanı M. Şadan Eren ile beraberindeki heyet, Türkiye’nin Salzburg ve Bregenz Başkonsolosluklarını ziyaret ederek iki ülke iş adamları arasında işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Avusturya’ya yapılan turizm inceleme ziyareti kapsamında Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı’yı ziyaret eden heyet, ziyaretin kapsamı hakkında bilgi verdi. Başkonsolos Pazarcı’dan Avusturya-Türkiye ilişkileriyle ilgili bilgi alan Trabzon heyeti, özellikle benzer coğrafyaya sahip iki ülke arasındaki turizm işbirlikleri konusunda görüş alışverişinde bulundu. Başkan Hacısalihoğlu, "Avusturya ile Doğu Karadeniz Bölgesi’nin benzer bir coğrafyaya sahip oluşu, ekonomik göstergeler, Türkiye ile dış ticaret, Avusturya’nın dış ticareti ve ithalat ihracattaki ürün grupları, yurt dışı yatırımlar hakkında bilgi alınarak söz konusu ilişkilerde Trabzon ve bölge illerinin nasıl konumlandırılabileceğine yönelik istişarede bulunuldu" dedi.

Bregenz Başkonsoloslu ile teleferik fabrikası gezildi

Trabzon heyeti, ayrıca Bregenz Başkonsolosu Nursel Berberoğlu’nu da makamında ziyaret etti. Başkan Hacısalihoğlu, "Başkonsolosumuz ile Dopplemayr teleferik fabrikasında inceleme gezisi ve toplantıya katıldık. Dopplemayr firması, 91 farklı ülkede 14 bin 800 adet teleferik benzeri halatlı sistemler inşa etmiş veya kurdu. Ziyarette CEO Thomas Pichler ve Proje Mühendisi Murat Kızkapan ile toplantı yapıldı ardından fabrika incelendi. Firma yetkilileriyle Akçaabat’ta ve Uzungöl’de kurulması planlanan teleferik sistemi ve finansmanı konuları görüşüldü" diye konuştu.

Ziyaretlerde Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, TTSO Meclis Üyesi Şaban Bülbül ve diğer ilgililer de yer aldı.
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