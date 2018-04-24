Ayakkabı, çanta, deri sektörünü buluşturan fuar

İzmir’de Yerli ve yabancı binlerce sektör temsilcisini buluşturan 43. Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı’nın yanı sıra, Leather&More-1. Deri ve Deri Giyim Fuarı da kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Perşembe gününe kadar 3 fuarın daha açılacağını belirterek, Fuar İzmir’in bu hafta aynı anda 5 fuara birden ev sahipliği yapacağını söyledi.

İzmir’de Yerli ve yabancı binlerce sektör temsilcisini buluşturan 43. Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı’nın yanı sıra, Leather&More-1. Deri ve Deri Giyim Fuarı da kapılarını açtı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Perşembe gününe kadar 3 fuarın daha açılacağını belirterek, Fuar İzmir’in bu hafta aynı anda 5 fuara birden ev sahipliği yapacağını söyledi.

Kente kazandırdığı Türkiye’nin en önemli fuarcılık merkezi Fuar İzmir’de düzenlenen etkinliklerle ekonomiye hayat veren İzmir Büyükşehir Belediyesi aynı gün iki önemli fuarın açılışını gerçekleştirdi. Bu yıl 43’üncüsü yapılan Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı’yla birlikte Leather & More- 1. Deri ve Deri Giyim Fuarı kapılarını ilk kez açtı.

Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, fuarcılığın Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından İzmirlilere verilen bir görev olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"1922 yılından beri bütün belediye başkanlarımız günün koşullarına göre elinden gelen her türlü desteği vererek İzmir’in fuarlar ve kongreler kenti olması için mücadele etmiştir. Hepsine şükranlarımı sunuyorum. Fuarcılık bir şirket işi değildir. Bir özel sektör işi değildir. Kent fuarcılığının omurgasını o kentin dinamiklerinin oluşturması gerekir. Tabi ki misafir fuarlar olacaktır. Ama böyle bir fuar alanını yapıyorsanız, İzmir’de Cumhuriyet kurulmadan başlayan fuarcılığı bugüne getiriyorsanız, bu fuarcılığın bir ana sahibi, bir de onu destekleyen kent dinamiklerinin olması, halkın fuarcılığı desteklemesi gerekir. İzmir bunu 96 yıldır başarmıştır. Zaman zaman altyapı eksiklerinden dolayı fuarcılığın daraldığı dönemler olmuştur. Ama bu mekanla, Fuar İzmir’le birlikte İzmir fuarcılığı yılda yüzde 30-40 aralığında büyüme kaydetmektedir. Altyapı olmadan bir yere varmanız mümkün değildir."

Bu hafta 5 fuar var

Fuar İzmir’in sunduğu imkanlarla birlikte aynı anda çok sayıda fuarın düzenlenebildiğine dikkat çeken Başkan Kocaoğlu, "Bugün iki fuar açıyoruz. Ayakkabı Fuarı ile ve Deri ve Deri Giyim Fuarı. Yarın İzmir Beton Fuarı’nı açıyoruz. Perşembe günü Tekstil Hazır Giyim Tedarikçileri ve Teknolojileri Fuarı ile Asansör ve Asansör Teknolojileri Fuarı’nı açıyoruz. Yani Perşembe günü buraya gelen ziyaretçiler 5 fuarı birlikte gezecekler. Zaten dünyanın önemli fuar şehirlerinde de fuar hollerinde farklı fuarlar gerçekleştirilerek bir sirkülasyon sağlanıyor" diye konuştu.

İzmir’in hedefi büyük

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener ise Türkiye’nin en yeni ve modern fuar alanında olmaktan iki fuarın açılışında bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Burada her yıl gelişen ve büyüyen fuarları birlikte açacağımıza inanıyorum. İzmir için fuarcılık vizyonumuz kentimizi dünyanın en büyük fuarcılık merkezlerinden biri haline getirmektir. Bize düşen bu potansiyelin hayata geçmesi için gereken desteği vermek. Biz İzmir Ticaret Odası olarak fuarları kent ekonomisini kalkındırmanın en hızlı ve etkili yollarından biri olarak görüyoruz. Mermer Fuarının 40’lı katılımcı sayılarıyla başladığını hatırlarsak, bu iki fuarımızın dünyaca tanınan fuarlar haline gelmesinin önünde bir engel olmadığını öngörebiliriz. İzmir, dünya fuarcılığının merkezlerinden biri olabilir. Bunun için ilk adım sektör temsilcileriyle bu fuarlara sahip çıkabilmektir" dedi.

Fuarlar tüm sektörlere kazandırıyor

İzmir Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu da fuarın hem deri hem ayakkabı alanında dünyaya açılan bir pencere olduğuna dikkat çekti. Ancak sadece bu iki sektörün değil, birçok sektörün fuarlarla hayat bulduğunu dile getiren Mutlu, şöyle devam etti:

"Bu fuarlardan konaklama sektörünün, yiyecek-içecek sektöründeki işletmelerin, ulaşım sektörünün, hediyelik eşya sektörünün olumlu etkilendiğini belirtmek istiyorum. Bu fuar esnaf teşkilatının bütün alanlarını etkilemektedir. Geçtiğimiz günlerde yapılan Mermer Fuarı sırasında kent merkezindeki hiçbir restoranda boş masa kalmadı. Hiçbir otelimizde, yakın ilçelerimiz de dahil olmak üzere yer kalmadı. İzmir’de çok iyi bilinen bir restoranda Mermer Fuarı süresince bir masa için günde 4 ayrı rezervasyon yapıldı. İşte bu nedenle bu fuarı kentimize kazandıran Aziz Kocaoğlu’na ve İZFAŞ yetkililerine çok teşekkür ediyorum."

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar da fuarın sektörün gelişimine katkı sağlayacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Brezilya’dan Ukrayna’ya uzanan katılım

43. Shoexpo-İzmir Ayakkabı ve Çanta Fuarı gelecek sezon modellerini vitrinlerden önce Fuar İzmir’e taşıdı. Ayakkabı ve çanta sektöründeki son gelişmeler, yenilikler, tasarımlar ve modelleri görme olanağını sunan Shoexpo’da kadın, erkek ve çocuk ayakkabıları ile çantalar sergileniyor. İzmir ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli kentlerinden 119 yerli, Brezilya, Ukrayna ve Lübnan’dan toplam dört katılımcı fuarda stant açtı. Katılımcı firmaların profesyonel ziyaretçilerle bir araya gelme olanağı bulduğu fuarda bir firma ise Portekiz, İspanya, İtalya ve Yunanistan’dan getirdiği ürünleri sergiliyor.

Ayakkabı ve derinin kucaklaşması

Ayakkabı ile çantanın hammaddelerinin başında gelen deri sektörünün yer aldığı Leather&More-1. Deri ve Deri Giyim Fuarı’nda 33 katılımcının yanı sıra İran Dericiler Derneği adına katılan heyet de yer alıyor. Dört gün boyunca deri ve deri giyim markaları, perakendeciler, toptancılar ve tasarım firmalarının, önde gelen yerli ve yabancı deri ve deri giyim üreticileri ile bir araya gelmesi sağlanacak fuarda deri konfeksiyon, deri aksesuar ve tabak deri de sergileniyor.

Deri için 46 ülkeden alıcılar geldi

Türkiye’nin deri üretiminin yüzde 50’sinden fazlasını gerçekleştiren İzmir’de fuar döneminde oluşturulacak “Hosted Buyer” alanında alım heyetleri ile katılımcı firma temsilcileri ikili görüşmeler yapacak. 2018 yılının ilk üç ayında Türkiye’nin ayakkabı ihracatının yüzde 187 arttığı Rusya dahil 46 ülkeden ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen satın alım heyetleri, fuarda hem gerçek deriler hem de ayakkabı üreticileriyle görüşmeler yapacak. Ticari anlaşmaların gerçekleştirmesi hedeflenen fuarlar sadece profesyonel ziyaretçilere açık olacak.

Fuarlara Azerbaycan, Arnavutluk, Avusturalya, Almanya, Bulgaristan, Belçika, Brezilya, Beyaz Rusya, Cezayir, Dubai, Danimarka, Çekya, Estonya, Ermenistan, Güney Amerika, Gürcistan, Finlandiya, Hollanda, İsrail, İrlanda, İngiltere, İran, İspanya, İtalya, Kırgızistan, Kosova, Kazakistan, KKTC, Kenya, Kuveyt, Lübnan, Litvanya, Moldova, Makedonya, Meksika, Polonya, Portekiz, Pakistan, Romanya, Rusya, Özbekistan, Sırbistan, Suudi Arabistan, Ukrayna, Ürdün ve Yunanistan’dan satın alımcı gelmesi bekleniyor.