EKONOMİ:
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16 Ekim 2018 Salı 14:22

Azeri Büyükelçi İbrahim: "Azerbaycan’ın Türkiye’ye yatırımları 20 milyar dolara çıkacak”

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, “Bu yılın sonunda Azerbaycan’ın Türkiye’ye yatırımları 20 milyar dolara çıkacaktır” dedi.

Azeri Büyükelçi İbrahim: 'Azerbaycan'ın Türkiye'ye yatırımları 20 milyar dolara çıkacak”
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Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, “Bu yılın sonunda Azerbaycan’ın Türkiye’ye yatırımları 20 milyar dolara çıkacaktır” dedi.

Amasya Üniversitesinde düzenlenen ‘Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin 100. yılı Türkiye ilişkileri ve bölgesel güvenlik’ konulu konferansta konuşan Büyükelçi Hazar İbrahim, "Tek millet, iki devletiz. İki devlet olmamızda birbirimize güç katıyor. O bakımdan da Azerbaycan’ın yavaş yavaş güçlenmesi imkan verdi ki artık Azerbaycan’da Türkiye’ye gelip yatırımlarını yapıyor. Bugün Azerbaycan Türkiye’nin en büyük yatırımcısı. Bu yılın sonunda Azerbaycan’ın Türkiye’ye yatırımları 20 milyar dolara çıkacaktır” diye konuştu.

"Hiçbir zaman gerçekleşmeyecek" gözüyle bakılan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü- Tiflis Erzurum Doğalgaz Boru Hattı, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projelerinin iki kardeş ülkenin işbirliği sayesinde hayata geçtiğini vurgulayan İbrahim, bu projelerle bölgeye ekonomik kalkınmanın geleceğine inandığını söyledi.

Ülkesine kuruluşundan bu yana her platformda yanında olan Türkiye’nin Afrin’e yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı’nın başladığı dönemde Azerbaycan’dan çok sayıda gazi ve iş adamının harekata katılmak ya da destek olmak için kendisini telefonla aradıklarını kaydeden İbrahim, bu duyguların kalpten geldiğine işaret etti.

Konferansın sonunda Amasya Valisi Dr. Osman Varol ile Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay tarafından Büyükelçi İbrahim’e ziyareti anısına hediyeler verildi.
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