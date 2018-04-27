Babasının hayalini gerçekleştirdi

Giresunlu İşadamı Metin Koç, babasının eğitime katkı sağlama hayalini gerçekleştirerek Giresun Üniversitesi (GRÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun ihtiyacı olan ‘Makine ve Metal Teknolojileri Atölyesi’ni yaptırdı. Koç’un yaptırdığı ve son sistem ekipmanlar ile donattığı atölyeye babası Mahmut Koç’un adı verildi.

Atölyenin açılışını ise Metin Koç babası Mahmut Koç, GRÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, Giresunspor Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ ve Yağlıdere Belediye Başkanı Abdurrahman Kırhasanoğlu ile beraber gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Metin Koç, babası hayattayken hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Meslek Yüksekokulları’nın önemli yerler olduğunu belirten Koç, “Meslek öğrenmek, meslek edinmek güzel şeyler. Buradaki arkadaşlar mezun oldukları zaman yeterince yetişemezlerse maalesef hayatta iyi yerlere gelemiyorlar ve yardımcı elaman oluyorlar. Buradaki amacımız bu değildi. Burayı planlarken bir yıl önce kariyer günlerinde konuşmacıydım sonra çocukların yaptığı işlere baktım ve bir sürü güzel şeyler yapmışlar. Bunları merak ettim hangi ortamda yapılıyor diye geldim gördüm ki okulun koridorunda makinalar vardı. Hayret etmiştim o zaman hocamızla konuştuk. Buraya iki tane bilgisayarlı tezgah kuralım diye. Sonra yan tarafımızda hemen mobilya atölyesi vardı orayı gezdik ve açıkçası biraz kıskanmıştım. Benim mesleğim koridorda icra ediliyor ağaç işleri atölyesinin kendine ait güzel bir atölyesi var diye. Bizde bunun daha güzelini yapalım diye o gün karar verdim. Kısmet oldu yaptık. Arkadaşlar, epey uğraştı. Bu işi yaparken emeği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önemli olan babam hayattayken böyle bir hazzı ona yaşatmaktı, şükür olsun gerçekleşti” dedi.

GRÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun ise yaptığı konuşmada Koç ailesine teşekkür ederek, “Bugün önemli bir hizmetin açılışına şahitlik ediyoruz. Giresun’un yetiştirdiği başarılı işadamlarından biri olan Sayın Metin Koç başarı hikayesini anlatmak üzere üniversitemizde bir konferans yapmaya davet edilmişti. Burada öğrencilerimiz gerçekten kıt imkanlarla eğitim aldığını fark ettikten sonra bize muhterem babası Mahmut Koç adına bir makine ve metal atölyesi yapabileceğini ve bunu gelişmiş tezgahlarla, ekipmanlarla donatarak üniversitemize bağışlamak istediğini söyledi. Ve şu anda görmüş olduğunuz 2 katlı 175 metrekare kapalı alana sahip prefabrike binayı kendisi yaptı ve içini de yine kendi fabrikasında üretmiş olduğu ekipmanlarla donatarak bize teslim etti. 3 oda ve bir derslikten oluşan bir atölye burası. Bu atölyenin teknik bilimler meslek yüksekokulu öğrencilerimizin eğitimine çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Özellikle yeni açmış olduğumuz hafif silah sistemleri bölümü ve açmayı planladığımız asansör teknikerliği bölümü de burada ki atölyenin içerisinde eğitim verecek” ifadelerini kullandı.

Açılış ile adını taşıyan atölyeyi gezen baba Mahmut Koç, çocukluk yıllarındaki hayalini anlattı.

Baba Mahmut Koç yaptığı açıklamada, “Hayalimde köyümüze yol yaptırmak vardı, bir kısmını çok şükür yaptırdık. Sonra inşallah bir de okul yaptırırım demiştim oda oğluma nasip oldu. Tüm Karadeniz’in istifade edebileceği bir atölye oldu. Gençlere de tavsiyem işlerini çok iyi yapsın ve hep hata arasınlar, en güzelini nasıl yaparım mücadelesini versinler. Kendilerine 2-3 tane hedef belirlesinler. Biri gerçekleşmediği zaman ikinciyi, ikinci gerçekleşmediği zaman üçüncüyü mutlaka ama mutlaka gerçekleştirsin sabırlı olsunlar. Güzel şeyler kolay elde edilmiyor bunun bilincinde olsunlar” şeklinde konuştu.