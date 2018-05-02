Bakan Ağbal’dan akaryakıtta ÖTV açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, akaryakıt indiriminde ÖTV’nin aşağı çekilmesi gibi bir durumun olmadığını söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, NTV kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Ağbal, Merkez Bankasının atmış olduğu ve atacağı adımların olduğunu belirterek, "bunları yapmadan ÖTV’de yapılacak indirim geçici olacak ve beklenen etkiyi göstermeyecek. Akaryakıt indiriminde ÖTV’nin aşağı çekilmesi gibi bir durum yok" dedi.

"Enflasyondaki artış daha çok döviz kuru ve ithalat fiyatları kaynaklı".

Bakan Ağbal, "Enflasyonun süratle tek haneye inmesi önemli. Maliye politikası para politikası ile uyum içinde olacak. Enflasyonu oluşturan dinamiklere bakınca vergi artışı kaynaklı olmadığı ortada. Enflasyondaki artış daha çok döviz kuru ve ithalat fiyatları kaynaklı. Emtia ve petrol fiyatında da yukarı yönlü eğilim var. Son 1-1,5 yıldır gerçekleşen enflasyonda döviz kuru önemli bir faktör. İç talep canlı, bu da etkiliyor. ÖTV indirimi talebi iyi niyetli bir talep. Enflasyonu aşağı çekmeye yönelik olabilecek alternatiflerden birisi. Şu an itibariyle akaryakıt ürünlerinde ÖTV’nin aşağı çekilmesi yönünde bir çalışma yok. Akaryakıt ve sigara üzerindeki vergilerde 1,5 yıldır artış yapmıyoruz, maliye politikası olarak enflasyonla mücadeleye gerekli desteği veriyoruz" şeklinde konuştu.

Maliye Bakanı, kredi değerlendirme kuruluşu S&P’nin not indirimi ile ilgili, "Zamanlaması ilginç. Türkiye bir seçime gidiyor. Bu ortamda bile Merkez Bankası para politikası alanında bir karar almış. Burada raporun içinde olan tereddütlerle ilgili konular tartışılabilir. Bu açıklama politik saiklerle yapıldığı izlenimi veriyor. Burada ciddi bir kredibilite kaybı söz konusu" ifadelerini kullandı.

"Toplam 183.5 milyar liralık alacağı yapılandıracağız"

Ağbal, kamu borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili olarak da "31 Mart 2018 tarihi itibarıyla kamuya yapılması gerekip de ödenmeyen tüm borçlar yapılandırma kapsamında. Toplam 183.5 milyar liralık alacağı yapılandıracağız. Vergi ve vergi cezası, SGK primleri, gümrük vergileri, idari para cezaları, belediyelerin su ve atık su bedelleri, öğrencilerimizin kredi borçları var... Borcun aslını ödeyecek faiz yerine de ÜFE oranında bir ödeme yapmış olacak. Bu yapılandırma kanununda 31 Mart 2018 dönemi öncesindeki tüm dönemleri kapsıyor. Önceki yapılandırma kanununa göre ilave avantajlar sağlıyor. Peşin ödemede yüzde 90 faizi almaktan vazgeçiyoruz" dedi.

"Emeklilerimiz aylığında aylık 166 liralık bir artış yapıyoruz"

Bakan Ağbal, emekli ikramiyesi ve 65 yaş üstü zam ile ilgili şunları söyledi: "Emekli aylığı artışı 22.3 milyar lira, 1.2 milyar lira da 65 yaş üstü. 23.5 milyar lira toplamda gider var. Topluca değerlendirdiğimizde 24 milyar liralık artış olduğunu görüyoruz. Yeniden yapılandırma çerçevesinde benzer şekilde çalışmalar devam ederse 15-16 milyar liralık ilave gelir gelecek. Emeklilerimiz aylığında aylık 166 liralık bir artış yapıyoruz".

İmar barışı

Maliye Bakanı Ağbal imar barışı ile ilgili "Ankara’nın Dikmen sırtlarında binlerce konut var hepsi arsa olarak gözüküyor. Belli ki sistem aksıyor. AK Parti olarak çalıştık, değerlendirdik. Vatandaşımız ruhsatsız yapmış ya da imara uygun olmayan eklemeler yapmış. Bilgilendirmelerde bulunun, belge vereceğiz, tespit edeceğiz, onun tapuda kat mülkiyet tapusunu alabileceksiniz. Burada 13-14 milyon yapıdan bahsediliyor. Bu sorunu çözmekle su, elektrik gibi sorunları çözeceğiz. Vatandaşımız artık yapı kayıp belgesini almış olduğu için yıkıp yenisini yapabilecek, ekonomi üzerinde olumlu etkisi de olacak. İmar barışında önemli bir gelir elde edeceğiz. Türkiye deprem kuşağında yer alan ülke, önemli çalışmalar yürütülüyor ama bir kaynakla desteklememiz lazım. Elde edilen geliri bütçeye yazacağız. Afet riski yönetilmesi alanında kullanacağız. 2017 yılında 30 milyar lira ilave gelir topladık" diye konuştu.

Hazine arazisini kullanan çiftçi

Bugün özellikle kırsal kesimlerde yaklaşık 156 bin vatandaşın ecrimisil ödeyerek hazine arazilerini kullandığını kaydeden Bakan Ağbal, "Desteklerimizden de yararlanamıyor. Gelip müracaat ederlerse doğrudan kiralayacağız, kiralama bedeli de bugün ödenen ecrimisilin yarısı olsun. 10 yıl boyunca rahat bir şekilde kullanmaya devam edecek. 10 yıl daha uzatmak isterse uzatacağız. Mülkiyeti ona geçsin istiyorsa da uygun fiyata vatandaşa doğrudan satacak. Desteklerden de yararlanabilecek. Büyük bir kolaylık, ne ödüyorlarsa yarısını ödeyecekler" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 15 primlerini ödeyememiş vatandaşların borçlarını siliyoruz"

Bakan Ağbal, genç girişimcinin kendi iş yerini kuracak ilk aydan itibaren 700 lira Bağ-Kur primi ödemesi gerektiğini belirterek, "Mezun olup işyeri açtınız, gelir vergisi ödemeyecek. İkinci olarak Bağ-Kur primini de devlet olarak bir yıl boyunca ödeyeceğiz. Bu düzenlemede genç girişimcilerin önünü açacak Bağ-Kur primini biz karşılayacağız. Emekli olup işyeri açanlara sosyal güvenlik destek primi ödemesi yapmanız lazımdı. Bunu kaldırdık. Şimdi hem emekli maaşı alıyor hem de esnaf olarak işine gücüne bakıyor. Yüzde 15 primlerini ödeyememiş vatandaşların borçlarını siliyoruz" dedi.

Emekli ikramiyesi

Bakan Ağbal, emeklilerin bu Ramazan Bayramı’ndan önce muhtemelen Haziran başında bin liralık bayram ikramiyesini almış olacaklarını da bildirdi.